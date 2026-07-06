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6 Iulie 2026, 22:06
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Cuba se confruntă cu o pană de curent de amploare

În amiaza zilei de luni, rețeaua electrică națională din Cuba s-a prăbușit complet, lăsând fără energie electrică aproximativ 10 milioane de locuitori ai insulei din Caraibe.

Cuba se confruntă cu o pană de curent de amploare.
Cuba se confruntă cu o pană de curent de amploare.

Potrivit informațiilor, operatorul național al rețelei electrice din Cuba, UNE, investighează în prezent cauzele exacte ale avariei majore care a provocat pana de curent la nivel național. De precizat că, înainte de prăbușirea completă a sistemului energetic, aproximativ două treimi din teritoriul țării rămăseseră deja fără electricitate, transmite tsn.ua, citând reuters.com.

Criza energetică din Cuba durează de câteva luni, fiind însoțită de întreruperi de curent de mai multe ore, iar recent chiar de mai multe zile. Principalele cauze ale situației critice sunt infrastructura învechită a sistemului energetic și blocada petrolieră impusă de SUA, care a limitat semnificativ livrările de combustibil către insulă.

Publicația a informat că actualul blackout total reprezintă o nouă încercare grea pentru cubanezi, care, din cauza lipsei prelungite a curentului, sunt privați de posibilitatea de a lucra sau de a se odihni în condițiile căldurii estivale din Caraibe.

Reamintim că administrația președintelui SUA, Donald Trump, se pregătește pentru o posibilă agravare a situației din Cuba chiar din această vară. Trump nu a autorizat încă o invazie în Cuba și preferă o tranziție pașnică către o „Cuba liberă”.

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