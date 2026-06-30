Guvernul Cubei a inițiat convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a ONU la New York pentru a discuta consecințele devastatoare ale embargoului economic impus de Statele Unite.

Solicitarea oficială a Havanei se referă la punctul nr. 38 de pe agenda ONU: „Necesitatea încetării embargoului economic, comercial și financiar impus de Statele Unite ale Americii împotriva Cubei”, transmite rtvi.com, citând eldia.com.do.

„Am decis să solicităm o sesiune a Adunării Generale a ONU. În această sesiune, Cuba va condamna acțiunile agresive ale SUA împotriva țării noastre. Situația necesită o intervenție urgentă, deoarece agresiunea multidimensională din partea Statelor Unite este deja în plină desfășurare”, a declarat ministrul de Externe al Cubei, Bruno Rodriguez, într-o conferință de presă.

Autoritățile cubaneze folosesc tradițional tribuna ONU pentru a atrage atenția comunității internaționale asupra presiunii sancțiunilor, pe care Havana o numește blocadă. Potrivit declarațiilor Ministerului de Externe al insulei, actualele măsuri restrictive ale Washingtonului provoacă daune fără precedent economiei și sectorului social din Cuba.

Solicitarea Cubei la ONU a avut loc pe fondul unei agravări critice a situației din jurul insulei din cauza acțiunilor SUA. Donald Trump a declarat la 30 ianuarie Cuba drept o amenințare la adresa securității naționale. Liderul american a semnat un decret care impune tarife dure pentru bunurile provenite din țările care furnizează insulei hidrocarburi, blocând practic canalele cheie de aprovizionare cu combustibil ale Havanei.

Sancțiunile americane au provocat în Cuba o lipsă acută de resurse energetice. De la încetarea livrărilor regulate, către insulă a ajuns doar un singur petrolier – o navă rusească care a livrat 730.000 de barili de petrol, însă această cantitate a fost suficientă doar pentru o lună. Situația este agravată de faptul că Cuba poate produce singură doar aproximativ 40% din volumul necesar de combustibil.

Deficitul total de petrol a dus la o criză energetică profundă și a provocat întreruperi masive de curent electric în întreaga țară. Din cauza lipsei de electricitate, pe insulă s-a redus timpul de lucru în întreprinderi, au început întreruperi serioase în alimentarea cu apă, iar în magazine și locuințe alimentele au început să se strice în masă. Criza a afectat și sectorul social: în instituțiile medicale cubaneze, din cauza întreruperilor de energie, a fost necesară suspendarea temporară a operațiilor chirurgicale planificate.