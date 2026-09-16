Crescătorii români de oi au înnoptat la Guvern după proteste și vor continua acțiunea.

Fermieri și crescători de animale, care au participat pe 15 septembrie la protestul din Piața Victoriei, au rămas peste noapte în centrul Bucureștiului, după o zi marcată de confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

După încheierea acțiunii, în jurul orei 22:30, unii protestatari au întins pături și haine pe trotuare, în parcările de lângă Guvern și pe spațiile verzi din zonă. În imaginile filmate noaptea se vede cum participanții dorm direct pe asfalt sau cu capul sprijinit de bordură, relatează ziua.md.

O parte dintre oieri a declarat că intenționează să continue protestul miercuri și că la București este așteptată și sosirea altor crescători de animale.

„Continuăm mâine. Astăzi am avut provocatori și totul s-a încheiat în haos”, a declarat una dintre protestatare.

Aceasta a susținut că persoanele care au provocat confruntările nu făceau parte din grupurile de oieri și fermieri, iar unele dintre ele ar fi venit pregătite și ar fi avut asupra lor pietre.

Protestul de marți a degenerat în confruntări după ce o parte dintre manifestanți a rupt cordoanele poliției, a distrus gardurile de protecție și a început să arunce cu pietre, sticle și alte obiecte în jandarmi. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au intervenit pentru a îndepărta persoanele considerate agresive.

Potrivit datelor prezentate de Jandarmerie pe parcursul zilei, cel puțin 24 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, dintre care opt jandarmi. Câteva persoane au fost duse la secțiile de poliție pentru verificări și stabilirea unei posibile răspunderi.

Fermierii și crescătorii de animale protestează, în special, împotriva restricțiilor privind exportul de animale vii, pe fondul focarelor de pestă a oilor și caprelor din România. Ei cer ca măsurile sanitare să fie aplicate diferențiat, doar în zonele afectate, solicită despăgubiri pentru prejudiciile provocate de secetă și se plâng de costul ridicat al combustibilului, prețurile mici la produsele agricole, importurile de cereale din Ucraina și birocrație.

O parte dintre participanți a declarat că va rămâne la București și va continua protestele miercuri, fiind nemulțumită că niciuna dintre cele 16 revendicări înaintate autorităților nu a primit până acum un răspuns concret.

Protestatarii susțin că Guvernul nu le-a prezentat o perspectivă clară privind interdicția de export, prelungită de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2026, și nu a răspuns în esență la celelalte revendicări ale fermierilor și crescătorilor de animale.