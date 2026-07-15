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15 Iulie 2026, 23:32
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Costumul Shakirei va fi scos la licitație după finala CM 2026

Obiecte comemorative legate de Campionatul Mondial din 2026, inclusiv costumul de scenă al cântăreței Shakira, vor fi scoase la licitația caritabilă Christie’s după finala turneului.

Costumul Shakirei va fi scos la licitație după finala CM 2026.
Costumul Shakirei va fi scos la licitație după finala CM 2026.

„Christie’s și Global Citizen anunță organizarea unei licitații online speciale după Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, în beneficiul Fondului FIFA pentru Educație Civică. La licitație vor fi scoase la vânzare mingi folosite în primele trei meciuri de deschidere, precum și alte obiecte încă neanunțate, utilizate pe scenă în timpul momentelor muzicale culminante ale primului spectacol Global Citizen Halftime din istorie, cu participarea Shakirei, BTS și Madonnei”, se arată în comunicatul de presă.

Licitația va avea loc în perioada 22-29 iulie pe site-ul Christie’s.

Toate fondurile obținute vor fi direcționate către Fondul Global de Educație FIFA și organizația non-guvernamentală Global Citizen, care luptă împotriva sărăciei. Banii vor fi folosiți pentru a asigura accesul la educație și fotbal pentru copii din 200 de țări.

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