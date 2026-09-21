Coreea de Sud a majorat livrările de kerosen pentru aviație în Europa până la nivelul maxim.

Coreea de Sud și-a majorat în septembrie livrările de kerosen pentru aviație către Europa la cel mai înalt nivel din octombrie 2022.

Potrivit companiei de analiză Kpler, volumul livrărilor a ajuns la 129.000 de barili pe zi. Datele LSEG indică un nivel comparabil, scrie reuters.com.

În trimestrul al patrulea, deficitul de kerosen pentru aviație în Europa ar putea constitui 510.000 de barili pe zi, reiese din prognoza Energy Aspects, citată de Reuters. În același timp, în SUA, analiștii estimează un excedent de 18.000 de barili, iar în regiunea Asia-Pacific — de 419.000 de barili pe zi.

Potrivit directorului diviziei de mărfuri de la Sparta Commodities, James Noel-Beswick, deficitul de kerosen pentru aviație din Europa va susține cererea de importuri. „Întrucât se estimează că deficitul de kerosen pentru aviație se va menține pe continent, importurile în Europa vor continua”, a declarat el.

Europa consumă aproximativ 48 milioane de tone de kerosen pentru aviație pe an, în timp ce rafinăriile din Uniunea Europeană produc circa 30 milioane de tone. Restul volumului este importat de regiune, iar înainte de criză aproximativ jumătate din livrările externe proveneau din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la kerosen și perturbările de pe rutele din Orientul Mijlociu au intensificat presiunea asupra companiilor aeriene din întreaga lume.