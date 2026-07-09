Coreea de Sud a introdus viza „nomad” pentru toți doritorii

Coreea de Sud a relaxat condițiile pentru obținerea vizei destinate „nomazilor digitali”, în încercarea de a face țara mai atractivă pentru specialiștii străini care lucrează de la distanță.

Despre aceasta informează publicația The Korea Herald, citând Ministerul Justiției al țării, transmite unian.net.

Noua viză F-1-D, cunoscută și sub denumirea de workation visa, a devenit oficial disponibilă începând cu 30 iunie. Aceasta permite cetățenilor altor state să locuiască în Coreea de Sud cu condiția să continue să lucreze de la distanță pentru angajatori din afara țării. Spre deosebire de viza de muncă obișnuită, acest format nu necesită angajare într-o companie coreeană.

Înainte de lansarea completă, programul a funcționat în regim de testare din ianuarie 2024 până în mai 2025. După încheierea proiectului pilot, autoritățile au revizuit regulile pentru a extinde cercul potențialilor solicitanți.

Una dintre principalele modificări a fost relaxarea cerințelor privind nivelul venitului. Dacă în timpul programului pilot solicitanții trebuiau de obicei să confirme un venit anual cel puțin dublu față de venitul mediu al unui coreean din anul precedent, acum se aplică praguri mai mici. Acestea depind de vârsta solicitantului, precum și de faptul dacă intenționează să locuiască în afara aglomerării Marii Seul sau în regiuni cu populație în scădere.

Așadar, pentru străinii cu vârste între 18 și 34 de ani care aleg să locuiască în afara Seulului, Incheonului și provinciei Gyeonggi, este suficient să confirme un venit la nivelul venitului mediu coreean din anul precedent, și nu dublu față de acesta. În 2025, acest indicator în Coreea de Sud era de aproape 37.000 de dolari SUA, adică puțin peste 3.000 de dolari pe lună.

În plus, guvernul a majorat durata maximă de ședere în Coreea cu viza „nomad” – trei ani în loc de doi.

Totodată, guvernul se așteaptă ca o parte dintre acești specialiști să rămână în țară pe termen mai lung.

„Vom crea un model de integrare care să stimuleze specialiștii înalt calificați să simtă atractivitatea țării, să se stabilească voluntar aici și să devină o valoare prețioasă pentru Coreea”, a declarat ministrul Justiției Jeong Seong-ho.