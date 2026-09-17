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delo.ua logodelo
17 Septembrie 2026, 09:34
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Coproprietarul „Nova Poshta" a criticat taxa pe colete în Ucraina: Va avea de suferit fiecare

Volodimir Popereșniuk a declarat că introducerea TVA pentru coletele internaționale cu o valoare de până la 150 de euro poate crește volumul de muncă la vamă.

Coproprietarul „Nova Poshta" a criticat taxa pe colete în Ucraina: Va avea de suferit fiecare.
Coproprietarul „Nova Poshta" a criticat taxa pe colete în Ucraina: Va avea de suferit fiecare.

Totodată, aceasta poate prelungi termenele de livrare și avea consecințe negative pentru ucraineni, retail și logistică.

După cum informează Delo, despre acest lucru el a scris pe pagina sa de Facebook.

„Guvernul a reușit totuși să impună această taxă dăunătoare pentru economie. Îmi pare rău pentru toți, deoarece aproape fiecare va avea de suferit din cauza impozitării coletelor", a menționat Popereșniuk.

El prognozează că valoarea coletelor și termenele de livrare vor crește, astfel încât ucrainenii vor cheltui mai mulți bani, deoarece nu există o alternativă la gama de produse importate. Va avea de suferit și retailul ucrainean, care deja întâmpină dificultăți din cauza loviturilor asupra depozitelor, întrucât consumatorii vor avea mai puțini bani pentru cumpărături.

De asemenea, Popereshniuk avertizează că la vamă ar putea apărea un colaps din cauza creșterii încărcăturii de zeci sau chiar sute de ori. Acest lucru îi va afecta nu doar pe operatorii poștali, ci și pe toți transportatorii, ceea ce, în opinia omului de afaceri, va duce inevitabil la creșterea volumului de contrabandă.

Coproprietarul „Nova Poșta" și-a exprimat opinia că statul urmărește întotdeauna să extindă controlul și să majoreze impozitele, însă fiecare nou impozit frânează dezvoltarea economică, bunăstarea și capacitatea de apărare a țării.

„Guvernul a reușit totuși să impună această taxă dăunătoare pentru economie. Îmi pare rău pentru toți, deoarece aproape fiecare va avea de suferit din cauza impozitării coletelor", a menționat Popereșniuk.

El prognozează că valoarea coletelor și termenele de livrare vor crește, astfel încât ucrainenii vor cheltui mai mulți bani, deoarece nu există o alternativă la gama de produse importate. Va avea de suferit și retailul ucrainean, care deja întâmpină dificultăți din cauza loviturilor asupra depozitelor, întrucât consumatorii vor avea mai puțini bani pentru cumpărături.

De asemenea, Popereșniuk avertizează că la vamă ar putea apărea un colaps din cauza creșterii încărcăturii de zeci sau chiar sute de ori. Acest lucru îi va afecta nu doar pe operatorii poștali, ci și pe toți transportatorii, ceea ce, în opinia omului de afaceri, va duce inevitabil la creșterea volumului de contrabandă.

Coproprietarul „Nova Poșta" și-a exprimat opinia că statul urmărește întotdeauna să extindă controlul și să majoreze impozitele, însă fiecare nou impozit frânează dezvoltarea economică, bunăstarea și capacitatea de apărare a țării.

Menționăm că în Moldova și coletele mici cu valoarea de până la 150 de euro vor fi impozitate. Măsura este prevăzută de politica fiscală și vamală pentru anul 2027, aprobată de Guvern la 8 septembrie. Totodată, modificările privind TVA-ul aplicat coletelor urmează să fie introduse deja de la 1 octombrie 2026.

Principala modificare constă în introducerea TVA de 20% pentru toate bunurile importate în cadrul vânzărilor la distanță, dacă valoarea coletului nu depășește 150 de euro. Taxa va fi calculată direct din valoarea bunurilor achiziționate.

Pe lângă TVA, cumpărătorii vor plăti o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet. Această sumă reprezintă plata pentru gestionarea și procesarea fluxurilor de trimiteri poștale, care va fi percepută la transmiterea bunurilor importate. 

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