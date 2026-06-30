Copiii din Azerbaidjan nu vor mai putea să își creeze conturi pe rețelele sociale.

Autoritățile din Azerbaidjan vor interzice copiilor sub 16 ani să se înregistreze pe rețelele sociale.

Noua lege va intra în vigoare la 12 luni după publicarea oficială, transmite meduza.io, citând oxu.az.

Modificările la Codul contravențional, precum și legile „Despre informație, informatizare și protecția informației” și „Despre protecția copiilor de informații dăunătoare” au fost adoptate de parlamentul țării pe 30 iunie, în lectura finală, a treia.

Adolescenții între 16 și 18 ani vor putea crea conturi pe rețelele sociale și le vor putea folosi doar cu acordul reprezentantului legal. Pentru verificarea vârstei se va folosi cardul bancar (de pe care se va retrage o sumă cu returnare ulterioară), numărul de telefon mobil și adresa de email.

Responsabilitatea verificării corectitudinii datelor revine furnizorilor, adică deținătorilor rețelelor sociale. Jurnaliștii notează că li se permite să folosească și alte metode tehnice de verificare a vârstei, neprevăzute de noua lege. Lista platformelor pe care se vor aplica noile reguli nu a fost încă aprobată.

Furnizorii străini vor fi obligați să deschidă în Azerbaidjan o filială sau reprezentanță, precum și să creeze un centru de contact pentru colaborarea cu autoritățile de stat.

Dacă platforma nu va îndeplini toate cerințele în termen de șase luni de la includerea în listă, riscă amenzi totale de până la 400.000 de manate azere (aproximativ 235.000 de dolari). Încălcările ulterioare vor duce la restricționarea treptată a traficului furnizorului în țară.