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17 Septembrie 2026, 12:00
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Consilierul lui Trump: Trupele SUA trebuie să se pregătească pentru acțiuni de luptă în apropierea Lunii

Forțele Armate ale SUA trebuie să se pregătească pentru operațiuni de luptă nu numai pe orbita circumterestră, ci și în jurul Lunii, a declarat principalul consilier militar al președintelui Donald Trump, generalul Dan Caine.

Consilierul lui Trump: Trupele SUA trebuie să se pregătească pentru acțiuni de luptă în apropierea Lunii.
Consilierul lui Trump: Trupele SUA trebuie să se pregătească pentru acțiuni de luptă în apropierea Lunii.

Potrivit generalului Caine, la conferința privind aviația, spațiul și securitatea cibernetică, Statele Unite trebuie să se adapteze chiar acum pentru a „fi pregătite să lupte, să reziste și să învingă... de la fundul mării până în spațiul cislunar”, scrie apnews.com.

„Omenirea avansează tot mai departe în spațiu — misiunea Forțelor Spațiale este să ajute la pregătirea apărării intereselor SUA”, a adăugat șeful Comandamentului Forțelor Spațiale, generalul-locotenent Gregory Gagnon.

Anterior, șeful Forțelor Aeriene americane, Troy Meink, a declarat că SUA dispun de arme care permit controlul spațiului cosmic. Potrivit acestuia, Washingtonul lucrează la urmărirea și interceptarea țintelor din spațiu.

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