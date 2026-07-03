Compania chineză va plăti celor de la Louis Vuitton 1,5 milioane de dolari pentru încălcarea mărcii comerciale.

Un tribunal chinez a obligat producătorul de băuturi Molly Tea să plătească celor de la Louis Vuitton Malletier 10,3 milioane de yuani (aproximativ 1,5 milioane de dolari) pentru utilizarea ilegală a mărcii comerciale.

O companie chineză intenționează să depună apel, transmite media.az.

Curtea Populară din Suzhou a decis că producătorul de ceaiuri lactate din Shenzhen și magazinul său din Wuzhou au încălcat drepturile exclusive asupra a șapte mărci înregistrate Louis Vuitton. Instanța a dispus ca Molly Tea să plătească 10 milioane de yuani drept despăgubiri pentru prejudiciul economic și 300.000 de yuani pentru acoperirea cheltuielilor judiciare. Magazinul este, de asemenea, obligat să plătească până la 100.000 de yuani. În plus, compania trebuie să publice o declarație pentru a clarifica situația.

Procesul a fost intentat în mai 2023 din cauza asemănării emblemei Molly Tea (o floare cu patru petale) cu ornamentul distinctiv Louis Vuitton.