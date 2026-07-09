Comisia Europeană va restricționa accesul pe piață pentru companiile străine care prezintă riscul de interferență

Comisia Europeană intenționează să prezinte în septembrie un proiect de regulament care propune înăsprirea condițiilor de acces pe piața UE.

Printre altele, beneficiarilor de stat li se va permite să excludă din participarea la achizițiile publice companiile străine care prezintă risc de interferență, se arată în document, transmite euronews.com.

Inițiativa a apărut în contextul intensificării tensiunilor geopolitice, a creșterii îngrijorărilor privind scurgerile de date din serviciile sensibile de stat către Beijing și Washington, precum și a utilizării dependenței UE de livrările de metale rare și produse tehnologice din China ca pârghie de presiune.

În proiectul documentului se propune ca „beneficiarii de stat să ia măsurile adecvate, acolo unde este necesar, în orice etapă a procedurii de achiziție, de la planificare și consultări cu piața până la încheierea și executarea contractului, pentru a asigura protecția intereselor Uniunii în domeniul securității și siguranței publice”.

În document se precizează că amenințările la adresa securității sau siguranței publice în cadrul achizițiilor publice pot proveni de la companii a căror „structură de proprietate, control sau finanțare” implică „riscuri de interferență sau influență nejustificată asupra lor”, precum și de la companii „supuse legislației țărilor terțe [...] care poate obliga la divulgarea informațiilor confidențiale sau la interferența în executarea contractului”.

În cele din urmă, beneficiarilor de stat li se poate permite să introducă o preferință europeană la achizițiile publice, deși proiectul de regulament nu o face obligatorie.

Astfel de prevederi pot consolida orientarea UE către o strategie protecționistă „Made in Europe”, pe care Comisia Europeană a propus-o încă din martie pentru sectoare strategice, precum tehnologiile curate, industria auto și producțiile cu consum energetic ridicat.

Experții remarcă faptul că riscurile interferenței străine și transferului de date s-au intensificat în ultimii ani: SUA și China au adoptat legi care le permit să solicite companiilor aflate sub jurisdicția lor să transfere date stocate în UE.

Mai multe guverne europene au început deja să ia măsuri pentru a reduce aceste riscuri. În aprilie, guvernul francez a reziliat contractul cu Microsoft pentru protecția datelor medicale ale cetățenilor francezi, iar în iunie a înlocuit compania tehnologică americană Palantir cu cea franceză ChapsVision pentru prelucrarea informațiilor confidențiale deținute de serviciul intern de informații al țării – Direcția Generală pentru Securitate Internă.

În ultimii ani, mai multe țări din UE, inclusiv Germania, Franța, Italia și Danemarca, au anulat sau refuzat contracte de stat gigantului chinez în telecomunicații Huawei, din cauza îngrijorărilor legate de securitate.

Proiectul de regulament vizează, de asemenea, protejarea „infrastructurii critice, lanțurilor cheie de aprovizionare, tehnologiilor critice sau serviciilor vitale, asigurarea rezilienței la amenințări fizice, cibernetice și hibride, precum și prevenirea și protecția împotriva riscurilor de perturbare a acestora, inclusiv ca urmare a dependenței strategice dăunătoare față de furnizorii din țări terțe”.

Anul trecut, China a oprit livrările de metale rare către UE, care sunt esențiale pentru tehnologiile verzi și sectorul apărării. De asemenea, a interzis companiei Nexperia, cu sediul în Olanda și deținută de chinezii de la Wingtech, să importe cipuri chinezești necesare industriei auto din UE.