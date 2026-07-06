Comisia Europeană va analiza măsuri pentru îmbunătățirea noului sistem de intrare/ieșire.

Marți, 7 iulie, Comisia Europeană va organiza o reuniune la nivel de experți cu statele membre ale UE pentru a îmbunătăți funcționarea noului sistem de intrare/ieșire și a reduce cozile și întârzierile la controlul de frontieră.

Despre aceasta a anunțat, potrivit corespondentului „Evropeiska Pravda” din Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, pe 6 iulie.

Comisia Europeană va discuta pe 7 iulie despre deficiențele și posibilitățile de îmbunătățire a funcționării noului sistem de intrare/ieșire (EES) în UE.

„Întâlnirea va avea loc mâine. Este o reuniune tehnică cu oficialii Direcției Generale pentru Migrație și Afaceri Interne (DG HOME)”, a declarat Lammert.

El a adăugat că comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, „își intensifică contactele cu miniștrii din statele membre relevante pentru a înțelege ce fel de sprijin este necesar”.

Purtătorul de cuvânt a reamintit că este vorba despre 1.500 de puncte de trecere a frontierei în 29 de țări ale UE, unde a fost implementat noul sistem.

Până în prezent, conform noului sistem, au fost înregistrate aproape 110 milioane de intrări și ieșiri. Aceasta înseamnă peste 2 milioane de intrări și ieșiri săptămânal.

„Majoritatea problemelor întâmpinate în unele aeroporturi nu țin de sistemul de intrare-ieșire (EES) în sine, ci mai degrabă de probleme structurale care existau înainte de implementarea noului sistem”, a explicat Lammert.

Potrivit lui, în unele aeroporturi lipsește personal, în altele infrastructura nu este pregătită, iar în altele nu este suficient spațiu pentru noile echipamente tehnice. De asemenea, trebuie luată în considerare capacitatea generală de procesare a aeroportului.

„Frontex (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – AE) este pregătită să trimită personal în cele mai aglomerate aeroporturi... Și Frontex va fi, de asemenea, gata să ajute la implementarea noii aplicații pentru înregistrarea prealabilă, care a fost dezvoltată pentru toate statele membre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

În ceea ce privește aplicația care permite cetățenilor să efectueze înregistrarea prealabilă online, Comisia Europeană a evidențiat Suedia, care a reușit să o utilizeze cu succes.

Markus Lammert a reamintit, de asemenea, că „atunci când apar situații de aglomerare extremă la un anumit punct de trecere a frontierei, există posibilitatea de a suspenda temporar înregistrarea datelor biometrice”.

Anterior, transportatorii și alte grupuri din industrie au adresat Comisiei Europene o scrisoare în care și-au exprimat îngrijorarea serioasă din cauza cozilor lungi la frontieră.

În același timp, conducătorul companiei care administrează aeroporturile din Roma a declarat că aeroporturile capitalei italiene vor fi nevoite să suspende funcționarea noului sistem biometric de frontieră al UE pentru a face față afluxului de turiști din sezonul estival.