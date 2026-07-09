Comisia Europeană: Urmează un nou val puternic de caniculă.

La Bruxelles se subliniază că riscurile climatice cresc mai rapid decât pot să se adapteze sistemele de sănătate, infrastructura și economia.

Comisia Europeană a anunțat apropierea unui nou val de căldură extremă, care, potrivit estimărilor structurilor europene, ar putea repeta consecințele devastatoare ale încălzirii anormale din iunie. La Bruxelles se subliniază că riscurile climatice cresc mai rapid decât reușesc să se adapteze sistemele de sănătate, infrastructura și economia, scrie euronews.com.

Ce spune Comisia Europeană

Comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadji Lahbib, a lansat un avertisment, menționând că vara aceasta deja arată tendințe îngrijorătoare. Ea a subliniat că serviciile meteorologice înregistrează o creștere constantă a recordurilor de temperatură.

„Anul acesta recordurile au fost din nou doborâte. La doar câteva săptămâni după temperatura istoric de ridicată din iunie, se apropie un nou val puternic de căldură", a declarat Lahbib, comentând ultimele date ale observațiilor.

Potrivit comisarului european, căldura din iunie a fost o încercare serioasă pentru țările europene: spitalele au fost suprasolicitate cu pacienți cu insolații, școlile au fost închise temporar, iar fermele agricole au suferit pagube semnificative din cauza pierderii recoltelor.

Conform estimărilor instituțiilor europene, valul de căldură din iunie a dus la cel puțin 3.500 de decese. Franța a raportat separat o creștere bruscă a mortalității excesive (2.000 de persoane) în ultima săptămână a lunii iunie – un indicator pe care autoritățile îl leagă direct de temperaturile anormale.

Irlanda solicită măsuri climatice decisive

Nevoia de acțiuni urgente a fost exprimată și de ministrul de stat al Irlandei pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne. Comentariul său a fost făcut în contextul discuțiilor despre politica climatică a UE, unde Irlanda susține tradițional accelerarea programelor de adaptare.

Byrne a subliniat că regiunea europeană se confruntă cu schimbări climatice mai rapide decât multe alte părți ale lumii.

„Regiunea noastră se încălzește mai repede decât oricare alta din lume. Schimbarea climatică antropogenă este, fără îndoială, una dintre principalele cauze ale valurilor de căldură, incendiilor de pădure și altor fenomene meteorologice extreme, precum inundațiile și secetele", a remarcat ministrul irlandez.

Potrivit acestuia, statele UE trebuie nu doar să reducă emisiile, ci și să pregătească infrastructura pentru noile realități climatice: de la modernizarea sistemelor de alimentare cu apă până la revizuirea standardelor de construcție.

Sindicatele cer protecția lucrătorilor

În contextul avertismentelor autorităților, sindicatele intensifică presiunea asupra angajatorilor și guvernelor. Organizațiile care reprezintă interesele angajaților din industrie, construcții și agricultură afirmă că normele actuale de protecție a muncii nu corespund noilor riscuri climatice.

Dintre propunerile sindicatelor se numără stabilirea unor limite maxime de temperatură pentru muncă, pauze obligatorii de răcorire, acces la apă potabilă și ajustarea flexibilă a programului de lucru în perioadele de căldură extremă.

Liderii sindicali subliniază că stresul termic devine un factor care afectează direct sănătatea lucrătorilor și productivitatea, deci economia în ansamblu.

Europa în condițiile accelerării climatice

Experții observă că Europa traversează o accelerare climatică: temperaturile cresc mai rapid decât media globală, iar fenomenele extreme, de la secete la ploi torențiale, devin mai frecvente.

Potrivit serviciilor climatice ale UE, vara anului 2024 a fost cea mai fierbinte din istoria observațiilor, iar tendințele pentru 2025–2026 confirmă o creștere constantă a temperaturilor.