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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Iulie 2026, 12:42
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Comisia Europeană pregătește reforma procesului de extindere a UE

CE pregătește propuneri pentru reformarea procesului de extindere a UE, pentru a-și confirma rolul în dezbaterile tot mai influențate de statele membre, pe măsură ce Muntenegru se apropie de finalul procesului de aderare la bloc.

Comisia Europeană pregătește reforma procesului de extindere a UE.
Comisia Europeană pregătește reforma procesului de extindere a UE.

Despre aceasta au informat pentru Euronews trei oficiali ai UE, transmite „Europa Liberă”.

În ultimele săptămâni, statele membre au prezentat o serie de documente de poziție în care expun idei privind reformarea procesului de aderare la bloc.

Cinci dintre cele șase țări fondatoare ale UE au propus consolidarea garanțiilor existente pentru a preveni regresul democratic și încălcările statului de drept, iar Germania și Franța au avansat, de asemenea, idei privind integrarea treptată a țărilor candidate ca membri cu drepturi depline.

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