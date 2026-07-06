Comisia Europeană pregătește reforma procesului de extindere a UE.

CE pregătește propuneri pentru reformarea procesului de extindere a UE, pentru a-și confirma rolul în dezbaterile tot mai influențate de statele membre, pe măsură ce Muntenegru se apropie de finalul procesului de aderare la bloc.

Despre aceasta au informat pentru Euronews trei oficiali ai UE, transmite „Europa Liberă”.

În ultimele săptămâni, statele membre au prezentat o serie de documente de poziție în care expun idei privind reformarea procesului de aderare la bloc.

Cinci dintre cele șase țări fondatoare ale UE au propus consolidarea garanțiilor existente pentru a preveni regresul democratic și încălcările statului de drept, iar Germania și Franța au avansat, de asemenea, idei privind integrarea treptată a țărilor candidate ca membri cu drepturi depline.