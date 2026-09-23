Comisia Europeană a respins apelurile de amânare a renunțării la invertoarele chineze.

Comisia Europeană nu va prelungi termenul stabilit pentru data de 1 noiembrie pentru renunțarea la utilizarea invertoarelor solare chinezești în proiectele energetice finanțate de UE.

Astfel, Bruxelles-ul nu a dat curs solicitărilor investitorilor și reprezentanților industriei de a le oferi mai mult timp pentru trecerea la alți furnizori, transmite euronews.com

De la 1 noiembrie, operatorii obiectivelor conectate sau care urmează să fie conectate la rețeaua electrică a UE sunt obligați să excludă furnizorii cu grad ridicat de risc și să treacă la invertoare produse de companii care nu fac parte din această categorie. Decizia este determinată de considerente de securitate.

La începutul anului, organul executiv al UE a aprobat recomandări metodologice temporare care limitează utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru proiecte de energie curată, în special solară, eoliană și de stocare a energiei, care depind de invertoarele furnizorilor cu grad ridicat de risc, adică de companii chineze precum Huawei.

Bruxelles-ul este îngrijorat de faptul că producătorii ar putea obține acces de la distanță la invertoare și le-ar putea manipula funcționarea. Potențial, acest lucru ar putea destabiliza rețelele electrice și provoca pene de curent de amploare.

Părțile interesate susțin că calendarul stabilit de Comisia Europeană este nerealist și va crea probleme financiare și practice pentru proiectele din domeniul energiei regenerabile. Însă Bruxelles-ul declară că există deja o alternativă viabilă sub forma invertoarelor fabricate în afara Chinei, iar costul pentru asigurarea securității infrastructurii energetice a UE este destul de moderat.

Managerii de proiecte și investitorii vor trebui acum să se adapteze noilor reguli, revizuind cheltuielile prevăzute în buget nu doar pentru invertoarele propriu-zise, ci și pentru obligațiile de garanție și serviciile conexe, inclusiv mentenanța.