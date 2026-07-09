theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Iulie 2026, 16:46
3 859
Copiază linkul
Link copiat

Comisia Europeană a propus noi sancțiuni pentru combaterea criminalității organizate

Comisia Europeană a propus noi sancțiuni pentru combaterea introducerii ilegale a migranților, traficului de persoane și altor forme de criminalitate organizată, inclusiv traficul de arme, droguri și spălarea banilor.

Comisia Europeană a propus noi sancțiuni pentru combaterea criminalității organizate.
Comisia Europeană a propus noi sancțiuni pentru combaterea criminalității organizate.

Restricțiile propuse includ înghețarea activelor și interzicerea furnizării de fonduri sau alte resurse economice persoanelor sau organizațiilor incluse pe listă. De asemenea, sunt interzise călătoriile în statele membre UE sau tranzitul prin teritoriul acestora, transmite eurointegration.com.ua.

Propunerile Comisiei Europene vizează activități ilegale în afara UE, care, prin natura lor pe scară largă, sistematică sau organizată, reprezintă o amenințare serioasă pentru valorile și securitatea blocului; comportamente legate de contrabanda cu migranți, traficul de persoane, transportul ilegal și alte activități conexe introducerii ilegale de droguri, producției și circulației ilegale de arme de foc, precum și spălării banilor.

„Astăzi prezentăm un nou regim de sancțiuni împotriva contrabandiștilor și traficanților de migranți. Avem cu toții un scop comun: să-i scoatem din afaceri și să salvăm viețile a mii de oameni care visează la o viață mai bună. Noi, în Europa, trebuie să decidem cine vine la noi și în ce condiții”, a subliniat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici