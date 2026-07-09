Comisia Europeană a propus noi sancțiuni pentru combaterea criminalității organizate.

Comisia Europeană a propus noi sancțiuni pentru combaterea introducerii ilegale a migranților, traficului de persoane și altor forme de criminalitate organizată, inclusiv traficul de arme, droguri și spălarea banilor.

Restricțiile propuse includ înghețarea activelor și interzicerea furnizării de fonduri sau alte resurse economice persoanelor sau organizațiilor incluse pe listă. De asemenea, sunt interzise călătoriile în statele membre UE sau tranzitul prin teritoriul acestora, transmite eurointegration.com.ua.

Propunerile Comisiei Europene vizează activități ilegale în afara UE, care, prin natura lor pe scară largă, sistematică sau organizată, reprezintă o amenințare serioasă pentru valorile și securitatea blocului; comportamente legate de contrabanda cu migranți, traficul de persoane, transportul ilegal și alte activități conexe introducerii ilegale de droguri, producției și circulației ilegale de arme de foc, precum și spălării banilor.

„Astăzi prezentăm un nou regim de sancțiuni împotriva contrabandiștilor și traficanților de migranți. Avem cu toții un scop comun: să-i scoatem din afaceri și să salvăm viețile a mii de oameni care visează la o viață mai bună. Noi, în Europa, trebuie să decidem cine vine la noi și în ce condiții”, a subliniat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.