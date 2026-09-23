Comisia Europeană a propus deblocarea a 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria.

Comisia Europeană a propus deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune blocate anterior pentru Ungaria, considerând că Budapesta a remediat încălcările anterioare ale principiilor statului de drept.

Această propunere deschide, de asemenea, calea pentru revenirea Ungariei în programul de schimburi pentru studenți Erasmus+ și în inițiativa de finanțare a cercetării Horizon Europe, transmite euronews.com

În 2022, UE a suspendat alocarea către Ungaria a 6,3 miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune, invocând deficiențe ale sistemului anticorupție din țară, conflicte de interese și încălcări sistemice în procesul de desfășurare a achizițiilor publice.

Premierul Péter Magyar, care a obținut o victorie categorică la alegerile din aprilie, și-a construit campania inclusiv pe promisiunea de a debloca fondurile Uniunii Europene înghețate în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

„Ungaria a făcut pași importanți pentru consolidarea statului de drept și protejarea intereselor financiare ale Uniunii, – se arată în declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. – Astăzi propunem deblocarea a 4,2 miliarde de euro și redeschiderea accesului la Erasmus+ și Horizon Europe pentru studenții și cercetătorii ungari. Mă bucur că ei vor putea din nou să beneficieze pe deplin de oportunitățile pe care le creează Uniunea noastră. Acest lucru arată că reformele dau rezultate”.

În mai, Magyar și von der Leyen au convenit asupra deblocării a 16,4 miliarde de euro din finanțarea UE, cu condiția ca țara să îndeplinească reperele esențiale de control în domeniul statului de drept. În total, Ungaria trebuia să implementeze 27 de așa-numite „super-repere” și peste o sută de altele.

La sfârșitul lunii august, Ungaria a anunțat că a îndeplinit toate condițiile, inclusiv soluționarea situației privind fondurile de interes public (KEKVA) – o construcție juridică pe care fostul guvern a folosit-o pentru a institui controlul asupra instituțiilor publice, cum ar fi universitățile.

Pe lângă cele 4,2 miliarde de euro propuse pentru deblocare, Ungaria solicită transferarea a încă 10 miliarde de euro din fondurile de redresare; evaluarea acestei cereri de către Comisia Europeană continuă.

Alte 2 miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune rămân înghețate din cauza preocupărilor legate de sistemul de acordare a azilului, legea privind protecția copiilor și libertatea academică. Magyar a promis să soluționeze aceste probleme până la sfârșitul anului.