Comisia Europeană a lansat un „avertisment dramatic” din cauza caniculei.

Valul de căldură care a lovit Europa demonstrează necesitatea de a renunța la minciunile scepticilor climatici și ale celor care critică „pactul verde” al UE.

Despre acest lucru a declarat Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru tranziția curată, echitabilă și competitivă, transmite eurointegration.com.ua cu referire la theguardian.com.

Ribera a criticat pe cei care ascultă interesele industriei combustibililor fosili în locul oamenilor de știință și al cetățenilor responsabili.

„Este un avertisment dramatic pe care natura ni-l trimite din nou despre ce înseamnă schimbarea sistemului climatic”, a spus ea într-un interviu pentru publicație.

„Ceea ce trăim astăzi (sub forma valului de căldură record) este ceea ce știam că se poate întâmpla, dar nu am fost suficient de înțelepți să eliminăm cauzele principale. Și până acum continuă o luptă dură împotriva faptelor, științei, pregătirii și investițiilor (în energia curată), astfel că dezamăgim oamenii. Trebuie să respingem astfel de prostii bazate pe minciuni și care contravin intereselor oamenilor”, a adăugat Ribera.

Ea a acuzat „prostia fără sens și motivată ideologic” răspândită de grupuri interesate, care susțin că politica climatică, în special „Green Deal” al UE, ar fi nepopulară.

„M-am săturat să aud că „oamenii nu mai susțin Green Deal”... asta nu este adevărat. Oamenii vor apă curată fără poluare. Oamenii vor să respire aer curat și să aibă ecosisteme sănătoase, nu apă poluată, imposibilitatea de a cultiva recolte și orașe în care nu se poate trăi din cauza căldurii”, a spus ea.

Ribera a adăugat că oficialii trebuie să folosească valul de căldură pentru a reaminti: „nu putem permite să fim intimidați și să tăcem” sub presiunea industriei combustibililor fosili și a susținătorilor acesteia.

„Nu putem permite manipularea oamenilor și direcționarea atacurilor asupra măsurilor de combatere a schimbărilor climatice doar pentru a ascunde interesele egoiste care pot aduce profituri uriașe pe termen scurt pentru câțiva, trădând întreaga umanitate”, a spus ea.