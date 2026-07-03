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delo.ua logodelo
3 Iulie 2026, 21:36
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Comerțul dintre UE și SUA a atins un record de 875 de miliarde de euro

Volumul comerțului cu bunuri între Uniunea Europeană și SUA a atins anul trecut un nivel record de 875 de miliarde de euro.

Comerțul dintre UE și SUA a atins un record de 875 de miliarde de euro
Comerțul dintre UE și SUA a atins un record de 875 de miliarde de euro

În ciuda tarifelor introduse, afacerile au intensificat livrările transatlantice, deși cifrele generale ascund daunele aduse unor sectoare ale economiei europene, transmite delo.ua.

Potrivit unui studiu al Institutului German pentru Cercetări Economice, exportul de bunuri din UE către SUA a crescut cu 7,7% - până la 580 de miliarde de euro, în timp ce importurile americane în Europa au crescut cu 2,2%, ajungând la 295 de miliarde de euro. Astfel, excedentul comercial în favoarea UE s-a apropiat de pragul de 285 de miliarde de euro.

Experții institutului notează că această creștere a fost parțial determinată de faptul că companiile au încercat să expedieze masiv produsele înainte ca noile tarife americane să intre oficial în vigoare în aprilie.

Indicatorii macroeconomici record s-au dovedit fi înșelători pentru industria europeană, care a suferit pierderi semnificative:

  • Prăbușirea exportului auto: livrările de mașini și piese auto europene către SUA au scăzut cu 20,4%. Germania, care reprezintă aproape două treimi din exportul auto al UE către Statele Unite, a fost cea mai afectată - producătorii germani au înregistrat o scădere de 18,9%.
  • Saltul farmaceutic al Irlandei: Irlanda a înregistrat o creștere rapidă a exporturilor de 52,7%. Acest lucru a fost posibil datorită produselor chimice și farmaceutice, scutite de tarifele americane.
  • Tendința generală: majoritatea țărilor UE au redus exporturile către SUA. În afară de Irlanda, creșteri au fost înregistrate doar în Finlanda (+10,8%), Danemarca (+10,6%), Italia (+7,2%) și Cehia (+5,1%).

Paralel cu aceasta, comerțul cu servicii a atins de asemenea un maxim istoric, ajungând la 865 de miliarde de euro, deși în această categorie deficitul UE a fost de 178 de miliarde de euro. Peste 40% din importurile europene de servicii din SUA au fost reprezentate de plata pentru proprietate intelectuală. În același timp, din cauza conflictului comercial, importul de servicii turistice din SUA în Europa a scăzut cu aproximativ 8%.

Analiștii IW subliniază că acordul comercial bilateral „Turnberry” încheiat anterior, deși a adus mai multe beneficii părții americane, rămâne totuși un compromis funcțional, pe care ambii parteneri trebuie să îl respecte pentru a evita o nouă incertitudine economică.

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