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novayagazeta
13 Iulie 2026, 21:33
7 955
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Comediantul Galustian i-a prezentat lui Putin noul show TV „Bătălia dronelor”

Comicul și producătorul rus Mihail Galustian a anunțat lansarea emisiunii televizate „Bătălia dronelor” în cadrul unei întâlniri cu Vladimir Putin.

Comediantul Galustian i-a prezentat lui Putin noul show TV „Bătălia dronelor”.
Comediantul Galustian i-a prezentat lui Putin noul show TV „Bătălia dronelor”.

Discuția a avut loc la forumul Frontului Popular „Tot pentru Victorie!” în Centrul Național „Rusia”.

Potrivit lui Galustian, emisiunea va fi dedicată operatorilor de drone. Aceasta urmează să fie filmată „în cele mai frumoase locuri din țară”, iar în ea vor participa combatanți ai „Operațiunii militare speciale”, studenți, bloggeri și vedete, scrie novayagazeta.eu.

Comicul a menționat că și-ar dori să participe în emisiune, dar i s-a propus să fie prezentator.

„Când mi-au propus să fiu prezentatorul acestei emisiuni, m-am supărat, pentru că voiam să fiu participant, să controlez totul, dar mi-au spus: «Mișa, încredințează această treabă profesioniștilor, iar tu pregătește-te să fii prezentator»”, a povestit Galustian.

Comicul l-a îndemnat pe Putin să urmărească această emisiune. Acesta i-a dorit succes noului proiect și a declarat că „propaganda este un lucru extrem de important”.

Sursă
novayagazeta
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