Combustibilii și lubrifianții s-au scumpit în UE cu aproape un sfert într-un an.

În august 2026, prețurile la combustibili și lubrifianți în UE au crescut cu 23,8% în ritm anual, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate în Bulgaria, Lituania și Finlanda.

După cum scrie Delo, aceasta este raportată de Eurostat.

Prețurile la carburanți și lubrifianți

În august 2026, prețurile la carburanți și lubrifianți pentru transportul personal în UE au fost cu 23,8% mai mari decât cu un an înainte. În iulie, creșterea anuală a fost de 16,9%, iar în iunie – de 13,7%.

Prețurile au crescut în 26 din cele 27 de țări ale UE. În 18 țări, scumpirea anuală a depășit 20%.

Potrivit Eurostat, prețurile la carburanți și lubrifianți au crescut cel mai mult în următoarele țări:

Bulgaria – cu 34,5%;

Lituania – cu 28,8%;

Finlanda – cu 27,6%;

Germania – cu 27,5%;

Franța – cu 27,4%.

Cea mai mică creștere anuală a fost înregistrată în Ungaria – 1,3%, Suedia – 6,1% și Irlanda – 11,7%.

Motorina s-a scumpit mai rapid decât benzina

Comparativ cu iulie, motorina în UE s-a scumpit în august cu 8,3%, iar benzina – cu 3,3%. Cu o lună înainte, motorina s-a scumpit cu 4,3%, iar benzina – cu 4,7%.

Prețul motorinei a crescut într-o lună în 26 de țări ale UE. Cel mai mult – în Cehia, cu 14,3%; Bulgaria – cu 13,5%; Luxemburg – cu 12,3%. Cel mai puțin – în Italia, cu 5,2%; România – cu 6,1%; Țările de Jos – cu 6,2%.

Benzina s-a scumpit în august în 22 de țări. În trei țări, prețul a scăzut, iar în alte două a rămas neschimbat.