„Coaliția doritorilor” planifică exerciții militare în țările învecinate cu Ucraina, susține președintele Franței, Emmanuel Macron.

Declarația a fost făcută după negocierile de la Paris cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

Exercițiile vor avea loc în cadrul planului de creare a forțelor multinaționale care vor fi desfășurate după încheierea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. Potrivit lui Macron, „forțele pentru asigurarea securității” au un caracter „exclusiv defensiv”. Baza juridică pentru desfășurarea trupelor britanice, franceze și altor trupe „partenere” în Ucraina după încetarea focului a fost stabilită în ianuarie, când țările participante la „coaliția doritorilor” au semnat o declarație privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, scrie dw.com.

În plus, președintele Franței a anunțat că Kievul a primit licență pentru producerea mai multor tipuri de armament francez, inclusiv rachete de croazieră SCALP, bombe aer-sol ghidate de înaltă precizie AASM și rachete Aster pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Ucraina va primi, de asemenea, sisteme antiaeriene și antirachetă SAMP/T de nouă generație, sisteme radar și 16 avioane de vânătoare Rafale franceze, care vor începe să îndeplinească misiuni în spațiul său aerian în anii 2028–2029.