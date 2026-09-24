Climatologi: Din cauza Super-El Niño, peste 450.000 de persoane ar putea muri în jumătate de an.

Potrivit estimărilor climatologilor, Nigeria, Indonezia, Sudanul, India, Brazilia și SUA vor suferi cel mai mult de pe urma acestui fenomen climatic.

Potrivit calculelor cercetătorilor, din septembrie până în februarie 2027, din cauza căldurii, secetelor, incendiilor de pădure și inundațiilor provocate de El Niño, vor muri 451 de mii de oameni în întreaga lume. Prognozele au fost elaborate folosind metode evaluate de colegi, care urmăresc relația lunară dintre temperatură și cazurile suplimentare de deces cauzate de căldură în 24 378 de regiuni ale lumii, scrie theguardian.com.

Aceste date au fost comparate cu prognozele privind creșterea temperaturii din cauza El Niño în lunile următoare. A fost luat ca bază numărul mediu lunar de decese provocate de căldură în perioada 1996-2025.

Potrivit oamenilor de știință, astfel de prognoze ajută la înțelegerea locurilor în care trebuie luate urgent măsuri pentru protejarea oamenilor. Printre soluțiile posibile se numără crearea unor centre de răcorire pentru adăpostirea oamenilor de căldură, suplimentarea personalului instituțiilor medicale în cele mai periculoase perioade și protecția persoanelor care lucrează în aer liber.

Fenomenul El Niño propriu-zis a atins luni, 21 septembrie, o temperatură record pentru întreaga perioadă de observații, iar vârful este așteptat abia peste câteva luni. Creșterea temperaturii în centrul fenomenului El Niño din Oceanul Pacific a ajuns la 3,05 °C. Aceasta depășește nivelul de 3,02 °C, înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2015, precedentul maxim din cei 150 de ani de observații. Oamenii de știință amintesc: El Niño este un fenomen natural, însă încălzirea globală provocată de activitatea umană îi amplifică efectele.

Calculele privind mortalitatea acoperă perioada din septembrie 2026 până în februarie 2027. Totodată, cercetătorii se așteaptă ca mortalitatea ridicată cauzată de căldură să persiste și mai mult timp — până în iunie sau iulie 2027. Cel mai mult vor avea de suferit în următoarele șase luni țările tropicale: Nigeria, Indonezia, Sudan, India și Brazilia, precum și întregul Sahel (regiune tropicală de savană din Africa, o zonă de tranziție între deșertul Sahara din nord și terenurile mai fertile din sud) și Asia de Sud-Est.