Cipru intenționează să înăsprească condițiile programului „vizelor de aur" înainte de aderarea la spațiul Schengen.

Acest lucru a fost declarat de viceministrul cipriot al migrației, Nicolas Ioannidis, transmite eurointegration.com.ua.

În cadrul unei ședințe a comisiei parlamentare pentru controlul cheltuielilor publice, Ioannidis a comunicat că, în ultimii doi ani, au fost eliberate circa 1.500 de "vize de aur".

În prezent, autoritățile verifică minuțios circa 12.000 de pașapoarte eliberate în cadrul programului începând din 2013, pentru a se asigura că deținătorii acestora continuă să corespundă cerințelor necesare.

Ioannidis a menționat că modificările planificate sunt legate parțial de aderarea preconizată a Ciprului la spațiul Schengen, ceea ce va face programul mai atractiv pentru investitori.

El a prezentat miniștrilor responsabili de implementarea programului recomandări privind introducerea unor modificări.

Guvernul examinează, de asemenea, în ce domenii pot fi direcționate fondurile investite în cadrul programului. Printre direcțiile posibile se numără educația, apărarea și inovațiile.

„Avem nevoie de investiții", a declarat Ioannidis, adăugând însă că acestea trebuie realizate în condiții controlate.

Guvernul dezvoltă, de asemenea, un nou sistem informațional destinat monitorizării cetățenilor din țări terțe pe întreaga durată a șederii lor în Cipru.