Cipru a acuzat Turcia că împiedică zborurile avioanelor miniștrilor apărării din UE.

Despre aceasta a declarat directorul serviciului de presă al președintelui Ciprului, Victor Papadopoulos, transmite eurointegration.com.ua cu referire la politico.eu.

Potrivit purtătorului de cuvânt, Ciprul pregătește plângeri oficiale în legătură cu încălcarea zborurilor avioanelor, care se consideră că au fost cauzate de intervenția militarilor turci.

„Miniștrii apărării din Grecia, Olanda și Franța ne-au informat că, în timpul vizitei lor în Cipru, avionul în care se aflau a fost supus unor obstacole din partea aeroportului ilegal Ercan”, a declarat Papadopoulos.

Aeroportul Ercan se află în partea de nord a Ciprului, care este de facto ocupată de Turcia.

Luni, miniștrii apărării din statele Uniunea Europeană au zburat în Cipru pentru o reuniune. Potrivit unor oficiali greci și ciprioți citați de Politico, legătura radio cu unele aeronave ar fi fost perturbată de controlorii de trafic de la aeroportul Ercan, aflat în zona controlată de Turcia, în nordul insulei Cipru.

În plus, două avioane de vânătoare turcești F-16 au decolat și au monitorizat cel puțin unul dintre avioanele în care se aflau miniștrii europeni.

Potrivit oficialilor, incidentele au vizat un avion militar în care se afla ministrul apărării al Greciei, Nikos Dendias, precum și un avion în care se afla ministrul francez Catherine Vautrin. Un oficial cipriot a declarat că avionul care transporta delegația Olandei a fost, de asemenea, urmărit.

„Toate acestea vor fi condamnate corespunzător de către Republica Cipru, acolo unde este cazul. Ministrul apărării va informa astăzi Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, precum și Consiliul European în timpul ședințelor sale”, a adăugat directorul serviciului de presă al președintelui Ciprului.