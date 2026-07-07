Cine ar fi ucis suspecta în tentativa de asasinat asupra oligarhului Ermolaev.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat reținerea persoanelor implicate în uciderea femeii suspecte de tentativă de asasinat asupra oligarhului Vadim Ermolaev în Monaco.

Totodată a oferit noi detalii despre caz, în special cine a mărturisit crima.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citând Serviciul de Securitate al Ucrainei și procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

Ce s-a întâmplat cu suspecta

Forțele de ordine au confirmat că au găsit corpul cetățenei ucrainene Anastasia Berezovskaia. Ea era suspectată de autoritățile din Principatul Monaco de tentativă de omor asupra unei familii, în urma căreia au fost răniți trei oameni, printre care și un copil.

Anchetatorii ucraineni au deschis un dosar pe 1 iulie 2026. În aceeași zi, femeia s-a întors în Ucraina.

Anchetatorii au stabilit cu cine a comunicat și unde a călătorit după întoarcere. S-a aflat că a menținut contact cu familia și cu doi bărbați:

- un fost angajat al forțelor de ordine;

- un angajat activ al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Ambii au transferat în mod repetat bani pe conturile ei bancare și de criptomonede. Exact acest lucru i-a condus pe anchetatori la ei.

În timpul acțiunilor urgente de urmărire penală, angajatul activ al Direcției Principale de Informații a declarat că a ucis-o pe Berezovskaia împreună cu cel de-al doilea inculpat. Acesta, la rândul său, a afirmat că a ascuns contactele cu femeia, transferurile de fonduri și alte acțiuni față de conducere și a acționat pe cont propriu.

„De asemenea, în timpul percheziției la domiciliul fostului angajat al forțelor de ordine a fost descoperită o încăpere subterană, asemănătoare unei camere de tortură”, se arată în declarație.

Cei doi bărbați au fost reținuți sub suspiciunea de omor comis în grup organizat.

Pe baza declarațiilor unuia dintre participanți a fost realizat un experiment judiciar. Corpul Anastasiei Berezovskaia a fost găsit cu răni prin împușcare în cap, lângă el fiind descoperite gloanțe de pistol.

Anchetatorii pregătesc notificările de suspiciune, ancheta continuă. Toate informațiile disponibile au fost deja transmise organelor de urmărire penală din Monaco – Oficiul Procurorului General menține un contact strâns cu forțele de ordine.

Separat se stabilesc comanditarii și alți implicați în tentativa de omor asupra familiei din Monaco.

Reamintim că trupul femeii suspectate de organizarea tentativei de asasinat asupra omului de afaceri Vadim Ermolaev a fost găsit îngropat lângă Kiev în seara zilei de 6 iulie.

Anchetatorii au reținut deja atunci un ofițer activ de informații și un fost polițist.

Între timp, omul de afaceri Vadim Ermolaev a ieșit din comă după tentativa de asasinat din 29 iunie din Monaco.

Partenera sa, Ana Nasobina, se află în continuare în stare critică după amputarea ambelor picioare, iar fiul lor de 13 ani a suferit răni care nu îi pun viața în pericol.