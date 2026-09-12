CIA a desecretizat documente despre planurile lui bin Laden de a ataca SUA

În vara anului 2001, unul dintre rapoarte avertiza despre amânarea operațiunii lui bin Laden și semnala că pregătirea altor atacuri ar fi putut continua.

Erorile identificate după 11 septembrie au dus la reformarea sistemului de securitate națională al SUA. CIA a desecretizat 69 de rapoarte informative care conțineau avertismente privind planurile Al-Qaida (grupare recunoscută drept teroristă și interzisă în Rusia) de a ataca SUA înainte de atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, scrie The New York Times.

La 11 septembrie 2026 s-au împlinit exact 25 de ani de la cel mai amplu atac terorist din istoria SUA.

Documentele acoperă perioada din februarie 1998 până în septembrie 2001.

Într-un raport din 10 septembrie 1998, un analist CIA a scris că Al-Qaida „ar putea îndrepta un avion încărcat cu explozibili spre un oraș din SUA”.

Materialele publicate arată că CIA i-a informat în mod regulat pe președinții americani Bill Clinton și George Bush despre amenințarea reprezentată de Osama bin Laden și Al-Qaida. Totodată, serviciile de informații nu au reușit să determine amploarea și natura concretă a atacului pregătit.

Osama bin Laden s-a născut în 1957, la Riad, în familia magnatului din construcții, miliardarului Muhammad bin Awad bin Laden. Tatăl său a murit într-un accident aviatic când Osama avea zece ani.

În 1979, bin Laden și-a abandonat studiile universitare și a plecat în Pakistan, unde s-a alăturat mujahedinilor care luptau împotriva trupelor sovietice.

În 1988, el a fondat organizația teroristă Al-Qaida, care și-a asumat responsabilitatea pentru atentatele teroriste din SUA din 11 septembrie 2001 și pentru exploziile de la ambasadele SUA din Kenya și Tanzania în 1998.

După ani de căutări, serviciile speciale americane l-au descoperit la Abbottabad (Pakistan), unde locuia împreună cu familia sa. În timpul operațiunii forțelor speciale ale Corpului Marin al SUA, la 2 mai 2011, bin Laden a fost ucis, iar trupul său a fost înhumat în mare.

Documentele conțineau, de asemenea, avertismente privind intențiile Al-Qaida de a ataca SUA în 1998 și pregătirea unor posibile operațiuni în 2001. În iulie acelui an, una dintre sinteze relata despre o nouă amânare a operațiunii teroriste preconizate a lui bin Laden, menționând că pregătirile pentru alte atacuri ar fi putut continua. CIA a publicat și un raport de situație transmis președintelui la ora 4 dimineața, pe 12 septembrie 2001.

Erorile serviciilor de informații identificate după atentate, inclusiv schimbul insuficient de informații între CIA și FBI, au dus la reorganizarea sistemului de securitate națională al SUA și la crearea Departamentului pentru Securitate Internă și a funcției de director al serviciilor naționale de informații, notează NYT.

Practica standard a instituției prevede publicarea unor astfel de sinteze informative prezidențiale după aproximativ 40 de ani.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai Al-Qaida au deturnat patru avioane de pasageri. Două dintre ele s-au prăbușit în turnurile World Trade Center din New York, care ulterior s-au prăbușit. Al treilea avion s-a prăbușit în clădirea Pentagonului de lângă Washington.

Al patrulea avion, care efectua cursa United Airlines 93, s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii și echipajul au încercat să opună rezistență deturnatorilor și să recâștige controlul asupra aeronavei.

În urma atacurilor au murit 2.977 de persoane, fără a-i include pe cei 19 teroriști, iar alte peste 6 mii au fost rănite. Printre victime s-au numărat pasageri și membri ai echipajelor avioanelor, angajați ai World Trade Center și ai Pentagonului, precum și sute de lucrători ai serviciilor de urgență.