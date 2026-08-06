CIA a creat un grup operativ secret pentru pregătirea unei revoluții în Cuba.

Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA a creat un grup operativ secret pentru Cuba.

Potrivit interlocutorilor publicației, demararea activității unui astfel de grup va permite CIA să direcționeze operativ mai multe resurse financiare, de personal și tehnice pentru soluționarea sarcinilor legate de Cuba, scrie The New York Times, citând surse.

În 1960, CIA a mai creat deja un organ similar, care a coordonat proiectul eșuat în cele din urmă privind invazia din Cuba. „Operațiunea din Golful Porcilor”, desfășurată în aprilie 1961, a devenit o tentativă nereușită de debarcare pe insulă a unor detașamente armate de emigranți cubanezi. Scopul operațiunii a fost răsturnarea guvernului lui Fidel Castro.

Interlocutorii NYT au menționat că mandatul noului grup operativ este limitat, în comparație cu proiectul de acum 66 de ani. Potrivit acestora, obiectivele grupului sunt să creeze o ruptură în elita politică cubaneză, în speranța de a exercita presiune asupra cubanezilor. La CIA au refuzat să comenteze pentru NYT aceste informații.