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rbc.ua logorbc
15 Septembrie 2026, 09:46
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China urmează exemplul lui Trump în respingerea încetinirii IA

China a respins propunerile de încetinire a dezvoltării tehnologiilor avansate de inteligență artificială.

China urmează exemplul lui Trump în respingerea încetinirii IA.
China urmează exemplul lui Trump în respingerea încetinirii IA.

Beijingul a declarat că IA continuă să se dezvolte rapid, iar capacitățile și domeniile sale de aplicare se extind permanent.

Ministerul chinez de Externe a subliniat că dezvoltarea inteligenței artificiale este o tendință generală, care nu poate fi oprită. Totodată, Beijingul pledează pentru o abordare responsabilă a utilizării tehnologiei, scrie rbc.ua cu referire la nbcnews.com.

Un reprezentant al Ministerului chinez de Externe a declarat că statele nu trebuie să frâneze dezvoltarea IA, ci să intensifice cooperarea internațională și să lucreze împreună asupra riscurilor apărute ca urmare a utilizării noilor tehnologii.

În China se consideră că inteligența artificială poate deveni un factor important al dezvoltării economice și tehnologice. Tocmai de aceea, Beijingul continuă să investească în tehnologiile respective și să-și dezvolte capacitățile în domeniul IA.

Ce a precedat

După cum se știe, discuția privind necesitatea încetinirii dezvoltării inteligenței artificiale continuă pe fundalul progresului rapid al tehnologiilor și al apariției unor modele mai puternice.

Susținătorii restricțiilor avertizează asupra riscurilor potențiale ale dezvoltării rapide a IA și îndeamnă la crearea unor mecanisme suplimentare de control.

Totuși, poziția Chinei arată că Beijingul nu este pregătit să-și încetinească de bunăvoie propria dezvoltare tehnologică. Țara mizează pe perfecționarea în continuare a IA și pe utilizarea acesteia în diverse domenii.

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