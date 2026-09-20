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meduza.io logomeduza
20 Septembrie 2026, 10:00
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China, despre sancțiunile „infernale” ale SUA: „Ne rezervăm dreptul de a lua măsurile necesare”

China se opune sancțiunilor unilaterale și speră că SUA „vor face pași în întâmpinarea” Beijingului.

China, despre sancțiunile „infernale” ale SUA: „Ne rezervăm dreptul de a lua măsurile necesare”.
China, despre sancțiunile „infernale” ale SUA: „Ne rezervăm dreptul de a lua măsurile necesare”.

Astfel, Ministerul Comerțului al Chinei a comentat decizia lui Donald Trump de a semna legea privind noile sancțiuni („infernale”) împotriva Rusiei, care prevede taxe vamale de până la 100% pentru mărfurile din țările care cumpără petrol rusesc, scrie meduza.io

În declarația ministerului se menționează că China se opune, de asemenea, sancțiunilor secundare împotriva țărilor care cooperează cu terțe părți. 

„China a desfășurat întotdeauna o cooperare economică și comercială normală cu alte țări, pe principiile egalității și beneficiului reciproc; această cooperare nu este îndreptată împotriva unor terțe părți și nu ar trebui să fie supusă intervențiilor sau presiunilor din partea acestora. Vom continua să urmărim îndeaproape acțiunile ulterioare ale SUA și ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a apăra suveranitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, precum și drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”, au comunicat reprezentanții ministerului.

Donald Trump a semnat legea privind noile sancțiuni împotriva Rusiei în noaptea de 19 septembrie, ora Moscovei. Aceasta îi oferă președintelui dreptul de a introduce taxe vamale de până la 100% asupra mărfurilor importate în SUA din cele cinci țări care cumpără cele mai mari cantități de resurse energetice rusești. De asemenea, aceasta prevede sancțiuni împotriva organizațiilor rusești din domeniile apărării, energiei și finanțelor, a așa-numitei flote din umbră, precum și a unor membri ai conducerii Rusiei. China și India sunt cei mai mari importatori de petrol rusesc.

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