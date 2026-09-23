China construiește cea mai mare centrală hidroelectrică din lume.

China a început construcția unei noi mari hidrocentrale în sud-estul Tibetului.

Se așteaptă ca puterea sa instalată să fie de trei ori mai mare decât cea a barajului "Trei Defilee". Noua hidrocentrală de pe râul Yarlung Tsangpo va produce circa 300 de miliarde de kWh, transmite focus.ua, cu referire la biznes.wprost.pl

Noul proiect al Beijingului stârnește îngrijorare în India vecină.

Noua hidrocentrală este construită într-un loc în care râul, pe un tronson cu o lungime de circa 50 de kilometri, coboară cu peste 2 mii de metri. Tocmai această diferență de nivel creează un potențial hidroenergetic uriaș.

În plus, acest nou proiect va depăși de trei ori, ca putere instalată, cunoscuta hidrocentrală chineză "Trei Defilee", care este astăzi cea mai mare din țară.

Energia electrică produsă de această hidrocentrală va fi utilizată nu doar pentru necesitățile Tibetului, ci și pentru provinciile industrializate din estul Chinei. În special, o parte din energie va fi direcționată pentru asigurarea funcționării centrelor de date, cererea pentru care crește odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale în lume.

În plus, noul proiect are nu doar o importanță energetică, ci și una geopolitică, deoarece hidrocentrala este amplasată în apropierea unei porțiuni disputate a frontierei chino-indiene, iar râul Yarlung Tsangpo curge mai departe spre India și Bangladesh, unde poartă denumirea de Brahmaputra.

De aceea, acest proiect provoacă îngrijorări în India în ceea ce privește controlul asupra resurselor de apă. Or, barajele aflate în construcție ar putea permite Chinei să controleze volumele de apă care curg în aval. Pentru India, acest lucru este deosebit de important, deoarece Brahmaputra este una dintre principalele surse de apă dulce.

Începerea exploatării comerciale a hidrocentralei este așteptată în 2033, iar implementarea proiectului în sine ar putea dura circa zece ani; în special, unele obiective sunt planificate să fie date în exploatare în anii 2030.

Totodată, oamenii de știință atrag atenția asupra posibilei influențe a giganticei hidrocentrale asupra rotației Pământului. În 2005, geofizicianul NASA Benjamin Fong Chao declara că lacul de acumulare al hidrocentralei "Trei Defilee" influențează distribuția masei planetei. Potrivit calculelor sale, o astfel de schimbare poate, chiar dacă într-o măsură nesemnificativă, să influențeze totuși viteza de rotație a Pământului.