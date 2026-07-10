China a interzis exportul de heliu, esențial pentru producția de microcipuri.

Ministerul Comerțului al Republicii Populare Chineze și Administrația Vamală au anunțat vineri, 10 iulie, că interdicția intră în vigoare imediat, în conformitate cu legea „Cu privire la comerțul exterior”.

Motivele restricțiilor impuse de autorități nu au fost explicate, transmite theins.ru, citând apnews.com.

Heliul este indispensabil în producția de semiconductori și este folosit și în medicină – în special pentru răcirea aparatelor RMN. De la sfârșitul lunii februarie, când a început războiul în Iran, aprovizionarea mondială cu acest gaz a fost perturbată, iar prețurile au crescut semnificativ. China produce mai puțin de 15% din heliul consumat, importând o parte importantă din Qatar, care asigură aproximativ o treime din aprovizionarea globală. Aceste estimări sunt prezentate într-un raport analitic al companiei de consultanță Trivium China.

Economistul principal al băncii franceze Natixis, Gary Eun, consideră că Beijingul încearcă să-și protejeze industria într-un context în care oferta mondială de heliu a devenit „extrem de limitată”. El a declarat:

„Această măsură de control al exporturilor este menită să protejeze industria locală, mai ales având în vedere că este critică pentru producția de cipuri.”

Totodată, în opinia sa, interdicția a fost introdusă mai degrabă pentru a asigura nevoile interne decât din motive politice. Partenerul principal al companiei de consultanță din Shanghai Tidalwave Solutions, Cameron Johnson, a remarcat că nu se știe când aprovizionarea mondială cu heliu va reveni la normal, iar însăși existența interdicției indică faptul că China „pur și simplu nu are suficient heliu” pentru necesitățile proprii. În același timp, Gary Eun a subliniat că China este un exportator relativ mic al acestui gaz, astfel că măsura probabil nu va avea un efect global semnificativ, deși va menține o anumită presiune asupra ofertei mondiale.