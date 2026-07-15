China a exportat pentru prima dată în istorie peste un milion de automobile într-o lună.

China a exportat în iunie, pentru prima dată în istorie, peste un milion de automobile într-o lună, iar volumul total al livrărilor produselor industriei auto în străinătate a crescut cu 27%.

Creșterea exporturilor, care a depășit așteptările, permite Chinei să păstreze șansele de a repeta sau depăși excedentul comercial record de anul trecut, de 1 trilion de dolari. Vânzările mărcilor chinezești, de la BYD la Jaecoo, cresc rapid, câștigând cotă de piață în fața mărcilor consacrate, în special în Europa, informează The Guardian, citând date oficiale ale vamii chineze.

Analiza realizată de Institutul de Cercetare a Chinei Mercator din Berlin a arătat că, în prima jumătate a anului 2026, China a avut un excedent comercial cu UE de 900 milioane de euro pe zi, ceea ce riscă să intensifice tensiunile în relațiile cu SUA și Uniunea Europeană, care anterior acuza Beijingul de „folosirea comerțului ca armă”. Exporturile către UE au crescut cu 12,7% anual, majorând excedentul la 1,225 trilioane de yuani.

Presiunea asupra industriei europene este exercitată în special de exportul de vehicule electrice și hibride, care nu au fost supuse tarifelor UE din 2024. Cel mai mare producător auto european, Volkswagen, intenționează să reducă până la 100.000 din cei 670.000 de angajați în cadrul celei mai ample restructurări din istoria sa.

Potrivit companiei de consultanță Gavekal Dragonomics, raportul exporturilor la volumul total al vânzărilor în industria prelucrătoare în primele patru luni ale anului a ajuns la 24%, cel mai ridicat nivel de la aderarea Chinei la OMC în 2001. Pentru comparație, în 2019 acest indicator era de 18,3%, iar anul trecut a crescut la 22,3%.

„Acest nivel ar fi considerat ridicat pentru o țară mică, orientată spre export, pentru a doua cea mai mare economie a lumii este remarcabil”, se arată în raportul consultanților.

Creșterea exporturilor chineze a fost susținută și de comenzile pentru microcipuri, în contextul boom-ului global al inteligenței artificiale, și de menținerea cererii interne sub control.