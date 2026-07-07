Charles al III-lea nu i-a permis prințului Harry să rămână la Palatul Buckingham pe durata vizitei.

Regele Marii Britanii a luat măsuri decisive pentru a limita șederea prințului Harry în țară. În special, a respins cererea depusă în ultimul moment de ducele de Sussex de a rămâne la Palatul Buckingham.

Publicația britanică The Telegraph scrie că monarhul „și-a pierdut răbdarea” din cauza ezitării fiului său mai mic. Jurnaliștii au aflat că palatul a primit un mesaj de la echipa prințului Harry cu două zile înainte de eveniment, după ce acesta a ratat termenul pentru acceptarea invitației de a locui, apoi a refuzat-o, iar mai târziu s-a răzgândit. Din această cauză, palatul a refuzat să-și schimbe planurile, transmite focus.ua.

Luni, 6 iulie, echipa ducelui de Sussex a anunțat că acesta va fi cazat la Palatul Buckingham în timpul rarei sale vizite în Regatul Unit. Totuși, palatul a dezmințit rapid această informație, declarând după un timp că aceasta „nu corespunde realității”.

Potrivit unui insider, invitația a fost acceptată prea târziu. Acum, prințul Harry, care a sosit în Regatul Unit luni seara, este nevoit să caute alternative private de cazare pe durata șederii în Londra.

Publicația scrie că prințul Harry a cerut permisiunea de a se caza la Palatul Buckingham abia marțea trecută. Acest lucru a avut loc după ce ducelui de Sussex i s-a refuzat protecția suplimentară pe durata vizitei. În articol se menționează că asistenții regali s-au săturat de schimbările constante și au considerat întârzierea în acceptarea ofertei de către Harry drept nepoliticoasă.

Potrivit surselor, prințul „s-a înfuriat” când i s-a refuzat cererea. De asemenea, și-a pus la îndoială dacă propunerea de cazare la Palatul Buckingham a fost „într-adevăr sinceră”.