Cererea pentru aparate de aer condiționat chinezești a crescut brusc în Europa din cauza caniculei.

Canicula record din Europa, de la sfârșitul lunii iunie 2026, a crescut brusc cererea pentru aparatele de aer condiționat mobile produse în China.

Potrivit analiștilor, vânzările de aparate de aer condiționat Midea (unul dintre cei mai mari producători chinezi de electrocasnice) în Europa ar putea crește cu 20% în al doilea trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Compania s-a pregătit din timp pentru cererea ridicată, acumulând stocuri de aparate de aer condiționat mobile, scrie meduza.io, citând bloomberg.com.

Un alt producător chinez, Haier Smart Home, estimează o creștere similară a vânzărilor în Europa.

Analiștii subliniază însă că această creștere a cererii de aparate de aer condiționat în Europa este puțin probabil să compenseze scăderea vânzărilor pe piața chineză, care rămâne principala sursă de venit pentru producători. Producătorii chinezi de electrocasnice continuă să se confrunte cu o cerere internă slabă, reducerea subvențiilor guvernamentale și creșterea costurilor materiilor prime.

Conform datelor Agenției Internaționale pentru Energie, aproximativ 20% dintre gospodăriile europene sunt echipate cu aparate de aer condiționat, ceea ce oferă oportunități pentru o creștere suplimentară a vânzărilor de aparate de aer condiționat mobile. Bloomberg notează că acest lucru este legat și de diverse restricții în țările europene privind instalarea aparatelor de aer condiționat de dimensiuni mari în locuințe.

În iunie 2026, Europa a trecut printr-un nou val de căldură anormală, cu temperaturi de peste 30 și chiar peste 40 de grade. În special, în Regatul Unit a fost înregistrat un nou record de temperatură pentru luna iunie, iar pentru Spania și Franța, zilele de 23 și 24 iunie au fost cele mai fierbinți din întreaga istorie a observațiilor meteorologice.