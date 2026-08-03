Cerere record pentru locuințe în Albania din partea turiștilor.

După cum informează ACP din Albania, în decursul unei luni, turiștii au rezervat 284,3 mii de înnoptări în apartamente și apartamente tip studio găzduite pe Airbnb, Booking.com și în alte servicii.

Acesta este cu 23% mai mult decât cu un an în urmă. În același timp, numărul spațiilor disponibile a crescut doar cu 9,26% — de la 28,9 mii la 31,6 mii.

Deficitul de ofertă s-a reflectat rapid pe piață. Gradul mediu de ocupare a urcat până la 60%, față de 55% în iunie anul trecut. Potrivit estimărilor AirDNA, noile spații care ajung pe platforme își găsesc aproape imediat chiriașii.

Odată cu cererea, au crescut și prețurile. Costul mediu pentru o noapte de cazare în iunie a ajuns la 65,85 euro — cu 5,48% peste nivelul de anul trecut (62,43 euro).

Creșterea nu s-a dovedit a fi una de scurtă durată. În ultimele 12 luni, numărul nopților rezervate a crescut cu 18% — până la 2,5 milioane, iar încasările pieței de închirieri pe termen scurt au urcat cu 20%, până la 144 milioane de euro. Numărul mediu de anunțuri active a ajuns la 28 mii, înregistrând un plus de 15,3% pe parcursul anului. Costul mediu pentru o noapte în această perioadă a crescut până la 57,5 euro, iar gradul mediu anual de ocupare a fost de 54,5%.

Una dintre cauzele acestei evoluții este schimbarea structurii fluxului turistic. În Albania vin tot mai mulți turiști care călătoresc pe cont propriu și care, în locul hotelurilor, aleg apartamente și locuințe. Acest lucru susține un nivel ridicat al cererii pentru locuințe private nu doar în plin sezon estival, ci pe tot parcursul anului.

La ritmul de creștere a ofertei, Albania rămâne lider în Balcani. În decursul unui an, numărul anunțurilor active de aici a crescut cu 15,34%, devansând Muntenegrul (+10,04%), România (+10%), Serbia (+8,5%), Slovenia (+6,6%) și Bulgaria (+5%).

În funcție de dimensiunea pieței de închirieri pe termen scurt, țara se află pe locul al doilea în regiune după România. În medie, aproximativ 28 de mii de spații sunt închiriate lunar în Albania, față de 34,3 mii în România. Indicatorii din iunie arată că interesul turiștilor continuă să crească, iar odată cu el și atractivitatea imobiliarelor din Albania pentru investitori, care mizează pe venituri din închirieri pe termen de o zi.