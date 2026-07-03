theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
3 Iulie 2026, 22:05
2 408
Copiază linkul
Link copiat

Centrul de diamante din Antwerpen i-a oferit lui Donald Trump un inel cu 321 de diamante

Centrul Mondial al Diamantelor din Antwerpen, care coordonează oficial întreg sectorul diamantelor din Belgia, i-a înmânat lui Donald Trump un inel de aur cu ocazia a 250 de ani de independență a SUA.

Centrul de diamante din Antwerpen i-a oferit lui Donald Trump un inel cu 321 de diamante.
Centrul de diamante din Antwerpen i-a oferit lui Donald Trump un inel cu 321 de diamante.

Costul inelului poate varia între 25.000 și 35.000 de dolari, transmite apnews.com.

Inelul, numit „Freedom 250”, a fost realizat de bijutierul din Antwerpen David Gottlieb din aur de 18 karate. Obiectul este decorat cu 321 de diamante, 56 de safire, 13 smaralde și 6 rubine. Din pietrele prețioase de pe inel este reprezentat un vultur care ține un scut și o ramură de măslin, cifrele „250” și fraza „250 de ani SUA”. În interiorul inelului este gravată inscripția: „Fabricat în Antwerpen pentru Donald John Trump”.

Centrul de Diamante din Antwerpen a înmânat inelul ambasadorului SUA în Belgia, Bill White, pentru ca acesta să îl ofere președintelui Trump.

„Să fie acest inel o amintire durabilă că adevăratul parteneriat, asemenea diamantelor naturale rafinate, se formează sub presiune, rezistă testului timpului și strălucește cu atât mai puternic cu cât are mai multă încredere”, a declarat în acest sens șeful AWDC, Isidor Mersel.

Donald Trump, potrivit AP, încă nu a primit acest cadou. În mesajul său video, el și-a exprimat „recunoștința specială” față de prietenii săi din Antwerpen pentru inelul splendid.

Centrul de diamante din Antwerpen i-a oferit lui Donald Trump un inel cu 321 de diamante

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici