Centrul de diamante din Antwerpen i-a oferit lui Donald Trump un inel cu 321 de diamante.

Centrul Mondial al Diamantelor din Antwerpen, care coordonează oficial întreg sectorul diamantelor din Belgia, i-a înmânat lui Donald Trump un inel de aur cu ocazia a 250 de ani de independență a SUA.

Costul inelului poate varia între 25.000 și 35.000 de dolari, transmite apnews.com.

Inelul, numit „Freedom 250”, a fost realizat de bijutierul din Antwerpen David Gottlieb din aur de 18 karate. Obiectul este decorat cu 321 de diamante, 56 de safire, 13 smaralde și 6 rubine. Din pietrele prețioase de pe inel este reprezentat un vultur care ține un scut și o ramură de măslin, cifrele „250” și fraza „250 de ani SUA”. În interiorul inelului este gravată inscripția: „Fabricat în Antwerpen pentru Donald John Trump”.

Centrul de Diamante din Antwerpen a înmânat inelul ambasadorului SUA în Belgia, Bill White, pentru ca acesta să îl ofere președintelui Trump.

„Să fie acest inel o amintire durabilă că adevăratul parteneriat, asemenea diamantelor naturale rafinate, se formează sub presiune, rezistă testului timpului și strălucește cu atât mai puternic cu cât are mai multă încredere”, a declarat în acest sens șeful AWDC, Isidor Mersel.

Donald Trump, potrivit AP, încă nu a primit acest cadou. În mesajul său video, el și-a exprimat „recunoștința specială” față de prietenii săi din Antwerpen pentru inelul splendid.