Centrale pe gaz și mașini pe benzină vor fi înlocuite în toată UE

Comisia Europeană pregătește un plan de electrificare accelerată a economiei pentru a reduce dependența de petrol și gaze. Documentul va fi un răspuns la creșterea prețurilor cauzată de războiul dintre Israel și Hamas.

Proiectul documentului, pe care Comisia Europeană urmează să îl publice pe 17 iulie, face parte din răspunsul la consecințele energetice ale războiului dintre Israel și Iran – acesta a dus la o creștere bruscă a prețurilor la petrol și gaze în Europa, care depinde în mare măsură de importul de combustibil, scrie rbc.ua citând reuters.com.

Potrivit UE, de la sfârșitul lunii februarie, războiul a adăugat la factura Uniunii Europene pentru importul de petrol și gaze 50 de miliarde de euro.

Ce prevede planul

Conform proiectului, Bruxelles-ul intenționează să stabilească un obiectiv privind cota minimă a consumului de energie în economia UE care trebuie să revină electricității – până în 2040. Procentajul concret nu este încă indicat în document.

Electrificarea accelerată va însemna o tranziție mai masivă de la mașinile pe benzină și motorină la cele electrice, înlocuirea cazanelor pe gaz cu pompe de căldură în locuințe, precum și electrificarea proceselor industriale – de exemplu, trecerea la cuptoare care funcționează pe electricitate, nu pe combustibili fosili.

Ce stimulente propune UE

Comisia Europeană va analiza posibilitatea de a impune instalarea pompelor de căldură în clădirile publice în cadrul actualizării regulilor privind achizițiile publice, precum și de a întări țintele privind achiziția de mașini electrice pentru nevoile statului.

Bruxelles-ul va propune, de asemenea, un mecanism care să permită guvernelor țărilor membre UE să reducă TVA-ul pentru bateriile casnice, mașinile electrice și pompele de căldură. Mai târziu în acest an este planificată lansarea unei licitații de finanțare UE pentru proiecte industriale care generează căldură prin electricitate și surse regenerabile.

În plus, executivul UE va propune mai târziu în acest an măsuri pentru renunțarea treptată la subvențiile pentru combustibili fosili – ceea ce ar trebui să facă electricitatea mai competitivă în comparație cu petrolul și gazele ca preț.

Mesajul principal al documentului

„În epoca turbulențelor geopolitice repetate și a piețelor globale energetice instabile, o Uniune independentă energetic, alimentată cu energie curată, accesibilă, proprie, cibernetic sigură și ieftină este o chestiune de suveranitate”, se arată în proiectul documentului.

Reamintim că Europa riscă serios să rămână fără încălzire în acest an. Rezervele de gaze din depozite pot scădea la minimul ultimilor 15 ani, ceea ce amenință stabilitatea prețurilor la resursele energetice atât pentru afaceri, cât și pentru gospodării.