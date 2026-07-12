Cel puțin 6 persoane au murit în urma atacurilor Rusiei asupra orașelor Odesa și Sumî.

Trupele ruse au lovit Odesa cu o rachetă: cel puțin doi morți și trei răniți. La Sumî au murit patru persoane, inclusiv un copil, iar 17 au fost rănite. La Kiev, cel puțin 12 persoane au fost rănite.

Forțele rusești au atacat sâmbătă, 11 iulie, din nou mai multe regiuni ale Ucrainei. În special, au fost lansate lovituri cu rachete asupra orașului Odesa. „Din păcate, doi oameni au murit. Alți trei au fost răniți, doi dintre ei fiind internați în spital”, a anunțat pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper. Potrivit acestuia, a fost lovită o infrastructură civilă, transmite dw.com.

Forțele ruse au aruncat bombe aeriene asupra orașului Sumî. „Două bombe aeriene ghidate ale inamicului au lovit o zonă aglomerată, unde se aflau civili, circulau automobile și transport public. În epicentrul uneia dintre lovituri se află o stradă și o stație de transport public. O altă lovitură a fost aplicată asupra unei infrastructuri”, se arată în mesajul șefului Administrației Militare Regionale Sumî, Oleg Grigorov, pe Telegram. Au fost confirmate deja patru decese, inclusiv un copil; șapte dintre cei 17 răniți au fost transportați la spital.

În noaptea de 11 iulie, forțele rusești au atacat din nou Kievul cu rachete balistice. Lovituri au fost înregistrate în raioanele Darnîțkîi, Dniprovsk, Solomenski și Sviatoșinski ale capitalei. „12 persoane au fost rănite în urma atacului inamicului. Printre răniți se numără doi copii de 10 și 11 ani”, a scris primarul Vitali Kliciko. Dimineața zilei de 11 iulie, un atac cu drone rusești a vizat Harkovul: una dintre drone a lovit o întreprindere civilă, fiind raportate victime, au anunțat autoritățile locale.

Rusia a atacat Ucraina noaptea cu 12 rachete și peste o sută de drone

Potrivit raportului matinal al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, în noaptea de 11 iulie forțele armate ruse au lansat asupra Ucrainei 6 rachete balistice „Iskander-M”/S-400 din regiunea Briansk, 4 rachete aeriene ghidate Kh-59/69 din Crimeea anexată, două rachete antiradar Kh-31 din zona Mării Negre și 121 de drone de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și drone-simulat „Parodia” din Kursk, Millerovo, Orel, Primorsko-Ahtarsk, partea ocupată a Donbasului și din Gvardeisko și Chauda din Crimeea.

Potrivit datelor preliminare, forțele de apărare aeriană au reușit să respingă atacul a două rachete Kh-59/69 și 111 drone de atac în nord, sud și estul țării. „Au fost înregistrate lovituri ale rachetelor balistice, 2 rachete aeriene ghidate și 7 drone de atac în 11 puncte, precum și căderea resturilor rachetelor doborâte în 3 puncte”, au comunicat Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.