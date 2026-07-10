Cel puțin 12 persoane au murit în urma incendiilor de pădure în Spania.

12 persoane au murit în urma unui incendiu de pădure în Los Gallardos, provincia spaniolă Almeria. Informația este raportată de serviciile de urgență din Andaluzia.

Numărul victimelor incendiului de pădure din Los Galyardos a crescut la 12, după descoperirea a încă șase cadavre. Incendiul este considerat „cel mai devastator de până acum” în regiune, scrie eurointegration.com.ua.

Pompierii încearcă în continuare să oprească focul. În municipiu au fost mobilizate o unitate militară pentru situații de urgență formată din 150 de persoane, 16 brigăzi de pompieri, patru autospeciale, precum și echipe medicale și de comandă.

„Toate unitățile Planului de acțiune pentru situații de urgență legate de incendiile de pădure (Plan Infoca), serviciile medicale, organele de ordine, pompierii, municipalitățile și alte autorități administrative luptă cu toată puterea, folosind toate mijloacele și resursele disponibile, pentru a stinge acest incendiu și a încerca să atenueze consecințele sale grave”, a declarat consilierul pentru afaceri ale cabinetului de miniștri, sănătate și situații de urgență din Andaluzia, Antonio Sans.

De asemenea, sunt raportate mai multe persoane rănite în urma incendiului. O femeie a fost internată cu arsuri, o altă persoană a suferit intoxicație cu fum. Patru persoane au primit asistență medicală la fața locului din cauza problemelor respiratorii și arsurilor minore.

Locuitorii din zonele adiacente incendiului au fost evacuați în locuri sigure.