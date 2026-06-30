Cel mai mare lac din Italia a pierdut miliarde de litri de apă din cauza caniculei.

Lacul Garda din nordul Italiei a fost grav afectat de căldura anormală. Doar în ultima săptămână a lunii iunie nivelul apei a scăzut cu 10 centimetri.

Temperatura în această regiune turistică populară a urcat până la 37°C, iar sfârșitul condițiilor meteorologice extreme nu este încă prevăzut.

„Într-o zi de vară foarte călduroasă, de pe fiecare metru pătrat al suprafeței apei se pot evapora între șase și șapte litri de apă. Dacă extrapolăm acest indicator la suprafața uriașă a lacului Garda, rezultă volume colosale de apă care pur și simplu ajung în atmosferă”, a explicat climatologul Karsten Brandt.

Potrivit datelor ziarului italian L'Arena, în prezent lacul Garda pierde aproximativ 7,4 miliarde de litri de apă zilnic. Nu este vorba doar de evaporare: scăderea nivelului apei este, de asemenea, rezultatul unui aport scăzut și a unei creșteri a preluării apei pentru nevoile agricole.

Totuși, scăderea nivelului apei în lacul Garda în lunile de vară este un fenomen frecvent. Încă din primăvara anului 2023, nivelul apei a scăzut până la cote critice de joase. În acea perioadă, insula San Biagio putea fi accesată temporar pe jos. Minimul istoric a fost înregistrat în septembrie 2007. Potrivit specialiștilor, în această vară nivelul este încă departe de minimele critice.