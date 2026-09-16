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16 Septembrie 2026, 10:52
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Cel mai mare exportator de petrol din lume a redus livrările către Europa

Arabia Saudită a redus livrările de petrol către Europa după avarierea cu drone a conductei-cheie East-West, care duce spre Marea Roșie ocolind strâmtoarea Ormuz.

Cel mai mare exportator de petrol din lume a redus livrările către Europa.
Cel mai mare exportator de petrol din lume a redus livrările către Europa.

După cum a aflat Reuters, Arabia Saudită și-a informat clienții europeni despre anularea unor loturi de țiței cu încărcare în septembrie, iar încărcarea petrolului în portul Yanbu, situat la Marea Roșie, a fost suspendată.

Situația a obligat Polonia și alți mari cumpărători să caute de urgență furnizori alternativi, iar prețul loturilor de petrol a depășit 120 de dolari pe baril.

Reducerea fluxului de petrol saudit prin Marea Roșie va obliga regatul să încerce să majoreze livrările prin Strâmtoarea Ormuz cu ajutorul așa-numitelor livrări din umbră, așa cum procedează deja Emiratele Arabe Unite și Irakul, susțin surse ale agenției.

Arabia Saudită este cel mai mare exportator mondial de țiței. În 2023, țara a exportat circa 7 milioane de barili de țiței pe zi, ceea ce reprezenta 34% din exporturile de țiței ale țărilor OPEC. Totodată, după volumul producției, Arabia Saudită ocupa locul trei în lume; în 2025, producția sa se ridica la circa 9,6 milioane de barili pe zi.

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