Cel mai important râu din Europa a secat: Va afecta grav industria continentului.

Din cauza căldurii prelungite și a secetei, nivelul apei în Rin a scăzut din nou până la un nivel critic.

Acest lucru a dus la scumpirea și încetinirea transportului de mărfuri pe una dintre cele mai importante artere interioare de apă din Europa.

Nivelul scăzut al apei în Rin amenință din nou funcționarea „motorului economic” al Germaniei și al întregii industrii europene, scrie unian.net, citând bloomberg.com.

Această situație afectează în special marile companii care transportă cărbune, petrol, materii prime chimice și alte mărfuri vrac pe una dintre principalele căi navigabile interioare din Europa.

Uzina Thyssenkrupp din Duisburg a fost nevoită să suspende utilizarea propriilor remorchere și să treacă la folosirea navelor terțe, capabile să opereze în ape puțin adânci. Între timp, compania BASF a crescut numărul navelor implicate, deoarece, din cauza condițiilor de pe râu, fiecare dintre ele transportă mult mai puțină marfă decât de obicei.

Este important că situația actuală agravează și perspectivele economiei germane, care oricum este slabă. Berlinul încearcă să scoată țara din stagnarea de mai mulți ani prin creșterea cheltuielilor pentru infrastructură și apărare, însă în aprilie guvernul a redus prognoza de creștere pentru 2026 la 0,5% din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

„Toate acestea pot avea un impact serios asupra economiei Ungariei, din cauza interconectării lanțurilor de valoare și aprovizionare: reducerea comenzilor de la partenerii germani poate duce la o scădere a producției și în Ungaria”, se arată în articol.

Anul acesta, problema este agravată de faptul că una dintre rutele cheie pentru transportul feroviar de marfă pe malul drept al râului este închisă pentru reparații, ceea ce lasă foarte puține alternative. Creșterea costurilor de transport poate stimula inflația în momentul în care Banca Centrală Europeană ia în considerare o nouă majorare a ratelor dobânzilor.

Totodată, nivelul scăzut al apei în Rin poate crește inflația în Germania cu cel mult 0,2 puncte procentuale, însă, combinat cu impactul secetei asupra prețurilor alimentelor, acest lucru poate crea riscuri mai serioase.