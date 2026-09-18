Cehia avertizează asupra asupra riscului unei noi crize energetice în Europa.

Vicepremierul ceh Karel Havlíček, ministru al industriei, a avertizat că Europa intră într-o nouă criză energetică.

El a declarat acest lucru vineri, 18 septembrie, transmite eurointegration.com.ua

Havlíček se așteaptă ca cheltuielile pentru energie să crească în următoarele luni, deși criza nu a avut deocamdată un impact semnificativ asupra prețurilor pentru consumatori.

Potrivit acestuia, Cehia va căuta, prin urmare, aliați în UE pentru implementarea unor măsuri de stabilizare, concentrându-se în primul rând pe limitarea tranzacționării certificatelor de emisii.

De asemenea, el a atras atenția asupra creșterii actuale a prețurilor la energie pe burse și a subliniat că prețurile la energie în Europa sunt semnificativ mai mari decât în unele alte părți ale lumii. Potrivit lui, una dintre cauzele acestui fapt este așa-numitul sistem al „surselor de rezervă”, care are o influență fundamentală asupra prețului energiei electrice.

„Europa a comis greșeli, grăbindu-se cu anumite schimbări. Din această cauză, am pierdut 20 de ani. Pentru a corecta situația va fi nevoie de aproape la fel de mult timp. Trebuie să stabilizăm situația în Europa, cu scopul de a reduce dependența și de a crea noi surse de energie”, a adăugat Havlíček.