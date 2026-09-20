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unian.net logounian
20 Septembrie 2026, 09:49
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Cea mai bună companie aeriană din lume, desemnată de pasageri. Nu este din Europa

Cea mai bună companie aeriană europeană s-a clasat abia pe locul 7.

Cea mai bună companie aeriană din lume, desemnată de pasageri. Nu este din Europa.
Cea mai bună companie aeriană din lume, desemnată de pasageri. Nu este din Europa.

În timp ce unii transportatori aerieni europeni nu mai ies din scandaluri, Singapore Airlines a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din lume. Despre acest lucru scrie Business Insider, cu referire la rezultatele celui mai mare sondaj din lume în rândul pasagerilor, Skytrax Airline Awards 2026, transmite unian.net

Sondajul s-a desfășurat din septembrie 2025 până în august 2026. La acesta au participat pasageri de peste 100 de naționalități, care au evaluat transportatorii în funcție de curățenia aeronavelor, Wi-Fi-ul la bord, funcționarea aeroporturilor și a saloanelor, precum și calitatea serviciilor în clasa economică, clasa business și clasa întâi. În total, în clasament au fost incluse peste 325 de companii aeriene.

Potrivit directorului general al Skytrax, Edward Plaisted, victoria Singapore Airlines demonstrează nivelul de calitate al produselor și serviciilor sale.

Singapore Airlines a ocupat primul loc în clasamentul mondial Skytrax pentru a șasea oară. Pe lângă premiul principal, compania aeriană a devenit cea mai bună din lume în clasa economică și pentru alimentația la bord în clasa economică.

Compania a menționat că apreciază foarte mult susținerea pasagerilor.

"Acest premiu este o dovadă a devotamentului și profesionalismului angajaților noștri, care depun permanent eforturi pentru a menține standarde înalte de calitate a serviciilor și excelență operațională", se arată în declarația transportatorului.

Qatar Airways din Qatar s-a clasat pe locul doi în clasament. Transportatorul a primit, pentru prima dată în istorie, premiul pentru cel mai bun Wi-Fi la bord și a câștigat din nou premiul la categoria "Cea mai bună clasă business".

Cathay Pacific din Hong Kong s-a clasat pe locul trei și a primit premiul pentru cei mai buni însoțitori de bord. Salonul The Wing al companiei a fost, de asemenea, desemnat cel mai bun salon de clasă întâi.

Cea mai bună companie aeriană europeană a ocupat doar locul 7. Compania franceză Air France a primit mai multe premii, în special pentru cea mai bună clasă întâi, alimentația în salonul de clasă întâi și facilitățile pentru pasagerii de la clasa întâi.

Companiile din SUA nu au intrat deloc în topul celor mai bune 20 de companii aeriene din lume, care arată astfel:

  1. Singapore Airlines, Singapore.
  2. Qatar Airways, Qatar.
  3. Cathay Pacific Airways, Hong Kong.
  4. All Nippon Airways (ANA), Japonia.
  5. Turkish Airlines, Turcia.
  6. Emirates, Emiratele Arabe Unite (Dubai).
  7. Air France, Franța.
  8. Hainan Airlines, China.
  9. Japan Airlines, Japonia.
  10. Korean Air, Coreea de Sud.
  11. EVA Air, Taiwan.
  12. Qantas Airways, Australia.
  13. STARLUX Airlines, Taiwan.
  14. Lufthansa, Germania.
  15. Saudi Arabian Airlines, Arabia Saudită.
  16. Iberia, Spania.
  17. Air Canada, Canada.
  18. Virgin Atlantic, Marea Britanie.
  19. Swiss International Air Lines, Elveția.
  20. Thai Airways, Thailanda.
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