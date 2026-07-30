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rbc.ua logorbc
30 Iulie 2026, 09:43
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Cazurile privind acordarea azilului în Germania vor fi analizate acum de inteligența artificială

Guvernul federal al Germaniei a aprobat un proiect de lege care stabilește cadrul legal pentru utilizarea inteligenței artificiale în activitatea organelor de migrație.

Cazurile privind azilul în Germania vor fi analizate acum de inteligența artificială.
Cazurile privind azilul în Germania vor fi analizate acum de inteligența artificială.

Se așteaptă ca noile tehnologii să accelereze examinarea cererilor de azil și a celor pentru obținerea permisului de ședere, transmite rbc.ua.

Utilizarea inteligenței artificiale ar trebui să facă procedurile administrative privind acordarea azilului și dreptului de ședere mai eficiente, unificate, calitative și sigure.

Proiectul de lege prevede că autoritățile competente vor putea folosi datele personale obținute în timpul procedurilor de acordare a azilului și eliberare a permisului de ședere pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și a altor programe automatizate.

Astfel de sisteme vor analiza desfășurarea procedurilor administrative, vor identifica tipare în luarea deciziilor și vor sprijini procesarea mai rapidă a cererilor.

„Datorită acestui fapt, cererile ar trebui procesate mai rapid, iar decizia – luată mai simplu”, au subliniat reprezentanții guvernului.

Sursă
rbc.ua logorbc
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