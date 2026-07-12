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12 Iulie 2026, 14:00
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Cauza decesului senatorului american Lindsey Graham ar fi putut fi un atac de cord

Serviciile de urgență au intervenit noaptea la casa senatorului american Lindsey Graham de pe Capitol Hill, în Washington.

Cauza decesului senatorului american Lindsey Graham ar fi putut fi un atac de cord.
Cauza decesului senatorului american Lindsey Graham ar fi putut fi un atac de cord.

Despre acest lucru a anunțat NBC, cu referire la înregistrările comunicațiilor radio ale poliției.

Potrivit postului de televiziune, apelul a fost făcut din cauza unor semnale privind un atac de cord. În fotografiile analizate de NBC se vede cum medicii scot o persoană din casă pe targă și o predau echipei de ambulanță. La fața locului se aflau și mașini de poliție și pompieri.

Ulterior, biroul senatorului a anunțat decesul acestuia. Lindsey Graham avea 71 de ani. El reprezenta Carolina de Sud în Senatul SUA din 2003 și, din ianuarie 2025, conducea comisia bugetară a Camerei superioare a Congresului. Lindsey Graham era cunoscut pentru retorica dură la adresa Rusiei, susținea intensificarea sancțiunilor și sprijinea ideea presiunii militare asupra Iranului.

„Senatorul Lindsey Graham a fost unul dintre cei mai mari oameni și senatori pe care i-am cunoscut vreodată. El a muncit mereu și a fost un adevărat patriot american. Lindsey ne va lipsi mult”, a scris Trump pe Truth Social.

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