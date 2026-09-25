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25 Septembrie 2026, 08:21
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Câteva delegații au părăsit sala Adunării Generale în timpul discursului lui Netanyahu

Delegațiile unor țări au părăsit sala Adunării Generale a ONU atunci când prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a urcat la tribună pentru a ține un discurs. Transmisiunea a fost publicată pe canalul de YouTube al ONU.

Câteva delegații au părăsit sala Adunării Generale în timpul discursului lui Netanyahu.
Câteva delegații au părăsit sala Adunării Generale în timpul discursului lui Netanyahu.

Zeci de diplomați s-au ridicat de pe locurile lor și au părăsit sala, unde s-au auzit strigăte de dezaprobare, alături de aplauze. Totodată, premierul și-a început discursul îndemnându-i să plece pe cei care nu au reușit să o facă înainte de începerea intervenției sale, relatează rbc.ru.

«Înainte să încep, un scurt mesaj: dacă mai sunt aici moraliști care nu au părăsit sala, vă rog să o faceți imediat», a declarat el.

O situație similară a avut loc în septembrie anul trecut — câteva zeci de delegați au părăsit sala Adunării Generale a ONU înainte de discursul lui Netanyahu.

Până în acel moment, Israelul desfășura de aproape un an acțiuni militare în Fâșia Gaza, declanșate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. În septembrie 2025, Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU a declarat că Israelul a comis în Gaza acțiuni care se încadrează în definiția genocidului. Israelul respinge aceste acuzații.

Israelul nu recunoaște Palestina ca stat independent. Totodată, din septembrie 2025, Palestina a fost recunoscută de Regatul Unit, Canada, Australia, Portugalia, Franța, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino și Andorra.

În plus, în februarie 2026, Israelul, împreună cu SUA, a început acțiuni militare în Iran.

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