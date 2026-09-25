Câteva delegații au părăsit sala Adunării Generale în timpul discursului lui Netanyahu.

Delegațiile unor țări au părăsit sala Adunării Generale a ONU atunci când prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a urcat la tribună pentru a ține un discurs. Transmisiunea a fost publicată pe canalul de YouTube al ONU.

Zeci de diplomați s-au ridicat de pe locurile lor și au părăsit sala, unde s-au auzit strigăte de dezaprobare, alături de aplauze. Totodată, premierul și-a început discursul îndemnându-i să plece pe cei care nu au reușit să o facă înainte de începerea intervenției sale, relatează rbc.ru.

«Înainte să încep, un scurt mesaj: dacă mai sunt aici moraliști care nu au părăsit sala, vă rog să o faceți imediat», a declarat el.

O situație similară a avut loc în septembrie anul trecut — câteva zeci de delegați au părăsit sala Adunării Generale a ONU înainte de discursul lui Netanyahu.

Până în acel moment, Israelul desfășura de aproape un an acțiuni militare în Fâșia Gaza, declanșate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. În septembrie 2025, Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU a declarat că Israelul a comis în Gaza acțiuni care se încadrează în definiția genocidului. Israelul respinge aceste acuzații.

Israelul nu recunoaște Palestina ca stat independent. Totodată, din septembrie 2025, Palestina a fost recunoscută de Regatul Unit, Canada, Australia, Portugalia, Franța, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino și Andorra.

În plus, în februarie 2026, Israelul, împreună cu SUA, a început acțiuni militare în Iran.