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16 Iulie 2026, 21:42
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Casa Albă va limita durata vizelor pentru studenții și jurnaliștii străini

Departamentul Securității Interne al SUA (DHS) a început să modifice regulile privind vizele pentru studenții și jurnaliștii străini.

Casa Albă va limita durata vizelor pentru studenții și jurnaliștii străini.
Casa Albă va limita durata vizelor pentru studenții și jurnaliștii străini.

În locul perioadei de ședere deschise, valabilă în prezent, se introduce o perioadă fixă, transmite reuters.com.

Noua regulă finală va afecta vizele din categoria F pentru studenții străini, vizele J pentru participanții la programe de schimb cultural care permit munca în SUA și vizele I pentru reprezentanții mass-media. În prezent, aceste vize sunt valabile pe întreaga durată a studiilor, programului sau muncii în SUA. Înainte ca regula să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie examinată de Congres, se arată în publicația DHS din Registrul Federal.

Proiectul de regulă a fost prezentat de agenție încă din august 2025. Conform acestuia, perioada de ședere pentru deținătorii de vize F și J va fi limitată la durata programului, dar nu mai mult de patru ani, iar pentru jurnaliștii cu vize I — 240 de zile (pentru deținătorii de pașapoarte din RPC — 90 de zile). În plus, perioada de grație după terminarea studiilor, în care studentul trebuie să părăsească țara sau să își schimbe statutul, se reduce de la 60 la 30 de zile. Pentru a rămâne mai mult decât perioada stabilită, străinii vor trebui să depună o cerere de prelungire și să treacă printr-un control biometric.

DHS a explicat reforma prin lupta împotriva abuzurilor. Potrivit agenției, sistemul actual permitea străinilor să devină „studenți eterni” — între 2000 și 2010, cel puțin 2.134 de persoane au intrat în SUA cu viză F și încă aveau statut de student în aprilie 2026. O regulă similară a fost propusă de prima administrație Trump în 2020, dar administrația Biden a retras-o în 2021. DHS estimează că noua măsură va afecta anual peste 2 milioane de persoane.

În vara anului 2025, Departamentul de Stat a început o anchetă împotriva Universității Harvard din cauza studenților străini — agenția verifica dreptul universității de a participa la programul de vize J-1.

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