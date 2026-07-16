Casa Albă va limita durata vizelor pentru studenții și jurnaliștii străini.

Departamentul Securității Interne al SUA (DHS) a început să modifice regulile privind vizele pentru studenții și jurnaliștii străini.

În locul perioadei de ședere deschise, valabilă în prezent, se introduce o perioadă fixă, transmite reuters.com.

Noua regulă finală va afecta vizele din categoria F pentru studenții străini, vizele J pentru participanții la programe de schimb cultural care permit munca în SUA și vizele I pentru reprezentanții mass-media. În prezent, aceste vize sunt valabile pe întreaga durată a studiilor, programului sau muncii în SUA. Înainte ca regula să intre în vigoare, aceasta trebuie să fie examinată de Congres, se arată în publicația DHS din Registrul Federal.

Proiectul de regulă a fost prezentat de agenție încă din august 2025. Conform acestuia, perioada de ședere pentru deținătorii de vize F și J va fi limitată la durata programului, dar nu mai mult de patru ani, iar pentru jurnaliștii cu vize I — 240 de zile (pentru deținătorii de pașapoarte din RPC — 90 de zile). În plus, perioada de grație după terminarea studiilor, în care studentul trebuie să părăsească țara sau să își schimbe statutul, se reduce de la 60 la 30 de zile. Pentru a rămâne mai mult decât perioada stabilită, străinii vor trebui să depună o cerere de prelungire și să treacă printr-un control biometric.

DHS a explicat reforma prin lupta împotriva abuzurilor. Potrivit agenției, sistemul actual permitea străinilor să devină „studenți eterni” — între 2000 și 2010, cel puțin 2.134 de persoane au intrat în SUA cu viză F și încă aveau statut de student în aprilie 2026. O regulă similară a fost propusă de prima administrație Trump în 2020, dar administrația Biden a retras-o în 2021. DHS estimează că noua măsură va afecta anual peste 2 milioane de persoane.

În vara anului 2025, Departamentul de Stat a început o anchetă împotriva Universității Harvard din cauza studenților străini — agenția verifica dreptul universității de a participa la programul de vize J-1.