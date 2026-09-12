Casa Albă: Rusia va participa la reuniunea G20 privind energia.

La reuniunea miniștrilor energiei din țările G20, care va avea loc săptămâna viitoare în orașul american Houston, va sosi și un reprezentant al Rusiei, a declarat pentru agenția Reuters un oficial din administrația SUA.

Rusia va participa la reuniunea miniștrilor energiei din țările G20, care se va desfășura între 14 și 16 septembrie în orașul american Houston. Agenția Reuters a relatat vineri, 11 septembrie, citând un oficial anonim de la Casa Albă. Deocamdată nu se știe cine anume dintre ruși va pleca la Houston, scrie dw.com.

La evenimentul dedicat temei „abundenței energetice” vor participa, printre alții, secretarii Energiei și de Interne ai SUA, Chris Wright și Doug Burgum, precum și reprezentantul administrației președintelui Donald Trump, Jarrod Agen. De asemenea, este așteptată participarea reprezentanților sectorului energetic din Europa și Asia.

În pofida temei declarate, reuniunea G20 va avea loc într-un context în care multe țări sunt îngrijorate de securitatea energetică din cauza războaielor Rusiei în Ucraina, precum și celui dintre SUA și Iran. Situația este complicată și de ofensiva houthiților susținuți de Teheran în Yemen, care, la 10 septembrie, au capturat, printre altele, orașul-port Mocha de pe coasta de vest a țării și și-au consolidat pozițiile în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, ieșirea sudică din Marea Roșie.

În august, șeful Ministerului de Finanțe al Rusiei a participat pentru prima dată de la începutul războiului la summitul G20

La reuniunea miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din țările G20, desfășurată pe 31 august și 1 septembrie în orașul american Asheville, a participat pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina șeful Ministerului rus de Finanțe, Anton Siluanov. Anterior, acesta era reprezentat la astfel de evenimente de secretari. Potrivit presei americane, Siluanov a discutat cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, despre planul de pace al lui Donald Trump, propus încă în noiembrie 2025, precum și despre imposibilitatea relaxării sancțiunilor până la încheierea războiului.

Apariția ministrului rus a provocat critici din partea europenilor. În special, ministrul Finanțelor și vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil (Lars Klingbeil), a considerat însăși primirea lui Siluanov la un asemenea eveniment drept un „semnal alarmant”. În discuția cu colegii din alte țări europene, Klingbeil a amenințat că va boicota fotografia tradițională de grup a participanților la summit, dacă în aceasta va apărea și Siluanov. Potrivit lui Lars Klingbeil, reprezentanții altor țări europene s-au alăturat poziției sale, iar în cele din urmă fotografia a fost făcută fără ministrul rus.